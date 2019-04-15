«ПСЖ» пожелал мужества пожарным, тушащим Собор Парижской Богоматери

Реставрационные работы. Прям как у нас. Таджиков, что ли зарядили?
В Париже случилось возгорание в Соборе Парижской Богоматери. Уже обрушился шпиль здания. «ПСЖ» отреагировал на события.
«Страшные кадры Собора Парижской Богоматери. Один из самых красивых памятников нашего города пылает. Мужества людям, привлеченным к тушению пожара», – говорится в твите столичного клуба.
- Также рухнула кровля сооружения.
- Собору предсказали полное разрушение.
- Сооружение строили в течение 1163-1345 годов.
Фото: твиттер @julienmuguet.