«ПСЖ» пожелал мужества пожарным, тушащим Собор Парижской Богоматери

В Париже случилось возгорание в Соборе Парижской Богоматери. Уже обрушился шпиль здания. «ПСЖ» отреагировал на события.

«Страшные кадры Собора Парижской Богоматери. Один из самых красивых памятников нашего города пылает. Мужества людям, привлеченным к тушению пожара», – говорится в твите столичного клуба.

Также рухнула кровля сооружения.

Собору предсказали полное разрушение.

Сооружение строили в течение 1163-1345 годов.

Фото: твиттер @julienmuguet.