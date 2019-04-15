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    «ПСЖ» пожелал мужества пожарным, тушащим Собор Парижской Богоматери

    В Париже случилось возгорание в Соборе Парижской Богоматери. Уже обрушился шпиль здания. «ПСЖ» отреагировал на события.

    «Страшные кадры Собора Парижской Богоматери. Один из самых красивых памятников нашего города пылает. Мужества людям, привлеченным к тушению пожара», – говорится в твите столичного клуба.

    Фото: твиттер @julienmuguet.

    Источник: Твиттер «ПСЖ»

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    15.04.2019 22:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1166

      Бриг 42 минуты назад

      Реставрационные работы. Прям как у нас. Таджиков, что ли зарядили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      Трибун 51 минуту назад

      Да,будет жаль,если до основания выгорит...реально трагедия для мировой культуры(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3063

      Агасфер 1 час назад

      Да-а-а,трагедия для мировой культуры! Ладно хоть дважды,в "доэмигрантские времена" жену с дочерью успел туда отправить.Сам теперь буду довольствоваться фотографиями и воспоминаниями близких.

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