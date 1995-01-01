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    Бузова: «Переспала бы с Тарасовым. Свое говно, родное»

    Телеведущая, певица Ольга Бузова поучаствовала в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать». В частности, она сказала, что переспала бы со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, полузащитником «Локомотива».

    «С Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет потрясающих. Может, чего-то новенькое попробовать», – сказал женщина.

    • Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год.
    • Сейчас игрок женат на Анастасии Костенко, у них общая дочь.
    • Тарасов в текущем сезоне РПЛ выходил на поле четыре раза.

    Источник: YouTube-канал Super

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