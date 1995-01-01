Бузова: «Переспала бы с Тарасовым. Свое говно, родное»

Телеведущая, певица Ольга Бузова поучаствовала в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать». В частности, она сказала, что переспала бы со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, полузащитником «Локомотива».

«С Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет потрясающих. Может, чего-то новенькое попробовать», – сказал женщина.