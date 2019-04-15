Тер Стеген – перед матчем с «Манчестер Юнайтед»: «Мы отличаемся от «ПСЖ»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поговорил о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Каталонцы в первой игре победили с минимальным счетом.
«У соперника очень быстрые игроки, за ними нужно присматривать. Мы хотим доминировать, но если придется защищаться – будем. Мы отличаемся от соперника «Юнайтед» по 1/8 финала – «ПСЖ». Это хорошая новость. Тем не менее, ситуация опасная, преимущество небольшое», – сказал немец Marca.
- В прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов в 1/4 финала.
- Каталонцы лидируют в Примере.
- Встреча с «Юнайтед» состоится завтра, 16 апреля.