Тер Стеген – перед матчем с «Манчестер Юнайтед»: «Мы отличаемся от «ПСЖ»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поговорил о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Каталонцы в первой игре победили с минимальным счетом.

«У соперника очень быстрые игроки, за ними нужно присматривать. Мы хотим доминировать, но если придется защищаться – будем. Мы отличаемся от соперника «Юнайтед» по 1/8 финала – «ПСЖ». Это хорошая новость. Тем не менее, ситуация опасная, преимущество небольшое», – сказал немец Marca.