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    Тер Стеген – перед матчем с «Манчестер Юнайтед»: «Мы отличаемся от «ПСЖ»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поговорил о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Каталонцы в первой игре победили с минимальным счетом.

    «У соперника очень быстрые игроки, за ними нужно присматривать. Мы хотим доминировать, но если придется защищаться – будем. Мы отличаемся от соперника «Юнайтед» по 1/8 финала – «ПСЖ». Это хорошая новость. Тем не менее, ситуация опасная, преимущество небольшое», – сказал немец Marca.

    • В прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов в 1/4 финала.
    • Каталонцы лидируют в Примере.
    • Встреча с «Юнайтед» состоится завтра, 16 апреля.

    Источник: Marca

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