ОНК: «Сокамерники Мамаева удивлены, что их не поблагодарили за матч в «Бутырке»

В феврале в СИЗО «Бутырка» состоялся футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сокамерники игрока хотели бы получить благодарность за участие в мероприятии.

«Сокамерники Павла Мамаева удивлены, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности, всей камере и до сих пор, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО «Бутырка» благодарности не вручила.

При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение», – сказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.