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    ОНК: «Сокамерники Мамаева удивлены, что их не поблагодарили за матч в «Бутырке»

    В феврале в СИЗО «Бутырка» состоялся футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сокамерники игрока хотели бы получить благодарность за участие в мероприятии.

    «Сокамерники Павла Мамаева удивлены, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности, всей камере и до сих пор, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО «Бутырка» благодарности не вручила.

    При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение», – сказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

    • В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий говорил, что контракт Мамаева с клубом будет разорван.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2060

      Chesn0k 9 минут назад

      а они так ждали эти заветные слова "всем спасибо, все свободны")

      1
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      Рейтинг: +4855

      mihail200606 19 минут назад

      Благодарности...странные люди.. Им станет легче от этого? Срок скостят?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18036

      афоня72 36 минут назад

      Да! Выдать всем по банки тушенки и сгущенки!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -33695

      ZSB 37 минут назад

      Пусть Паша и сокамерники скажут спасибо, что в СИЗО провели матч! Дали им подышать свежим воздухом!!!

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      Рейтинг: +637

      Max Bobr 47 минут назад

      Сокамерники с такими соседями скоро станут медийными персонами!

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      Рейтинг: +2277

      Yev 55 минут назад

      Я представляю и даже слышу в каких словах они выражали свое удивление. Скорее всего там были слова: типа, косяк, в натуре, попутали ну и конечно лохи и т.д.

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