ОНК: «Сокамерники Мамаева удивлены, что их не поблагодарили за матч в «Бутырке»

а они так ждали эти заветные слова "всем спасибо, все свободны")
В феврале в СИЗО «Бутырка» состоялся футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сокамерники игрока хотели бы получить благодарность за участие в мероприятии.
«Сокамерники Павла Мамаева удивлены, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности, всей камере и до сих пор, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, до сих пор администрация СИЗО «Бутырка» благодарности не вручила.
При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение», – сказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
- В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий говорил, что контракт Мамаева с клубом будет разорван.