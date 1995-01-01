Фанаты «Ливерпуля» бросили на сектор «Челси» дымовую шашку, из-за которой пострадал 9-летний мальчик-инвалид

Болельщику «Челси» Донте Паттерсону-Стэнли потребовалась медицинская помощь после того, как фанаты «Ливерпуля» бросили дымовую шашку в сектор поклонников лондонцев во время матча 34-го тура АПЛ.

Девятилетний мальчик с ограниченными способностями находился в выездном секторе на стадионе «Энфилд» вместе со своей матерью и сестрой, когда туда прилетела шашка. После игры Фрэнсис Стэнли заявила, что ее сын нуждался в лечении после попадания дыма в его легкие.

«Вскоре после того, как была брошена дымовая шашка, глаза моего сына сильно покраснели, стали зудеть и наполнились слезами. Он безостановочно кашлял и чихал.

Один из стюардов подошел и спросил, все ли с ним в порядке, а затем предложил пригласить фельдшера посмотреть на него. Они были немного обеспокоены уровнем кислорода, поэтому продолжали давать ему небулайзер, чтобы открыть дыхательные пути.

У моего сына особые потребности из-за задержек в развитии. Это было для него перебором. Он очень волновался, не понимая, что происходит», – сказала мама мальчика.

Фрэнсис Стэнли поблагодарила стюардов и медицинский персонал за оказанную помощь и подтвердила, что ее сын полностью выздоровел, несмотря на то, что чувствовал себя плохо в автобусе по дороге обратно в Лондон.

«Ливерпуль» победил «Челси» со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу АПЛ за четыре тура до конца чемпионата.