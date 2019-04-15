«Не работает вентиляция, накурено сильно». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву не нравятся условия в автозаке, в котором его возят на судебное слушание.

На прошлой неделе в Тверском суде столицы состоялись несколько заседаний по делу Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

«Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональной спортсмен жалуется», – сказал Мельников.