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    «Не работает вентиляция, накурено сильно». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву не нравятся условия в автозаке, в котором его возят на судебное слушание.

    На прошлой неделе в Тверском суде столицы состоялись несколько заседаний по делу Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    «Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональной спортсмен жалуется», – сказал Мельников.

    • В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +63

      Ашет Арбузян 53 минуты назад

      а еще слуги на "Вы" не обращаются. Бедный(((

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      Рейтинг: +3048

      Агасфер 1 час назад

      Там же курить запрещено!

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      Рейтинг: +10127

      bset > Агасфер 1 час назад

      Для тех, кого перевозят, запрещено. А тем, кто перевозит, разрешено.

      0
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      Рейтинг: +2188

      AtticusFinch > bset 1 час назад

      Не удивлюсь, если у них из кабины вытяжка напрямую к подозреваемым выходит!

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      Рейтинг: +613

      ДВС > AtticusFinch 26 минут назад

      От двигателя выхлопная труба заведена, как в душегубках.

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