«Не работает вентиляция, накурено сильно». Мамаев пожаловался на условия в автозаке

а еще слуги на "Вы" не обращаются. Бедный(((
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву не нравятся условия в автозаке, в котором его возят на судебное слушание.
На прошлой неделе в Тверском суде столицы состоялись несколько заседаний по делу Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
«Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональной спортсмен жалуется», – сказал Мельников.
- В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).