Фанат «Спартака» заклеил на стене Цоя эмблему «Динамо» плакатом музыканта

Болельщик «Спартака» заклеил часть надписи на стене Цоя на старом Арбате, появившуюся в воскресенье.

Фанаты «Динамо» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» написали там фразу из известной песни музыканта: «Перемен требуют наши сердца». Буква «д» в слове сердца была заменена на эмблему бело-голубых.

Сегодня один из поклонников красно-белых заклеил динамовскую эмблему плакатом с изображением певца, написав на нем «Дух стадионов».

«Здесь всегда найдется кто-то, кто будет эту стену спасать. Здесь будет вторая «манежка». Не зря мы принесли такой плакат. Это дух стадионов. А стадионы собирают немалое количество народа. Мы соберем большую армию. Не только спартачей. Мы соберем и торпедовцев. Это наши братья, за которых мы болеем.

Мы выбираем творчество. Кипелов создал гимн «Спартака», Старостин – наш папа. Он с небес все прекрасно видит. Мы не можем просто взять и бросить эту стену. Если сюда подъедет армия болельщиков «Спартака», это никому не понравится. Сюда нужно будет приглашать конную полицию, чтобы разгоняли. Но у нас есть опыт борьбы с конями.

Я сам болею за «Спартак». Знаю все традиции, знаю все! Мы не дадим отмыть стену. Это памятник для людей. Не всегда пускают на кладбище. А здесь всегда можно оставить честь, дань и так далее. Виктор Цой в наших сердцах навсегда!» – сказал болельщик «Спартака».