Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Фанат «Спартака» заклеил на стене Цоя эмблему «Динамо» плакатом музыканта

    Болельщик «Спартака» заклеил часть надписи на стене Цоя на старом Арбате, появившуюся в воскресенье.

    Фанаты «Динамо» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» написали там фразу из известной песни музыканта: «Перемен требуют наши сердца». Буква «д» в слове сердца была заменена на эмблему бело-голубых.

    Сегодня один из поклонников красно-белых заклеил динамовскую эмблему плакатом с изображением певца, написав на нем «Дух стадионов».

    «Здесь всегда найдется кто-то, кто будет эту стену спасать. Здесь будет вторая «манежка». Не зря мы принесли такой плакат. Это дух стадионов. А стадионы собирают немалое количество народа. Мы соберем большую армию. Не только спартачей. Мы соберем и торпедовцев. Это наши братья, за которых мы болеем.

    Мы выбираем творчество. Кипелов создал гимн «Спартака», Старостин – наш папа. Он с небес все прекрасно видит. Мы не можем просто взять и бросить эту стену. Если сюда подъедет армия болельщиков «Спартака», это никому не понравится. Сюда нужно будет приглашать конную полицию, чтобы разгоняли. Но у нас есть опыт борьбы с конями.

    Я сам болею за «Спартак». Знаю все традиции, знаю все! Мы не дадим отмыть стену. Это памятник для людей. Не всегда пускают на кладбище. А здесь всегда можно оставить честь, дань и так далее. Виктор Цой в наших сердцах навсегда!» – сказал болельщик «Спартака».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3235

      александр п 11 минут назад

      Власть своей глупостью на ровном месте нароет очаг сопротивления.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68516
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru