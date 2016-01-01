«Мутко против»: к стене Цоя приехала техника. Чиновники решили отмыть с нее надпись фанатов «Динамо»

Руководство Москвы решило отмыть надпись на стене Цоя, оставленную болельщиками «Динамо», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В воскресенье, 14 апреля, фанаты бело-голубых накануне игры 23-го тура с «Краснодаром» (1:1) написали на стене, посвященной музыканту, фразу из его известной песни: «Перемен требуют наши сердца».

«К стене Цоя на старом Арбате подогнали технику. Чиновники решили отмыть надпись «Перемен требуют наши сердца», оставленную динамовскими фанатами.

Сначала «Динамо» даже успело попиариться на этом, но позже оказалось, что акция была направлена против руководства клуба», – пишет «Мутко против».

«Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках», – цитирует источник заявление фан-клуба москвичей.

После 23-х туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице [зона переходных матчей].

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