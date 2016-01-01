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    «Мутко против»: к стене Цоя приехала техника. Чиновники решили отмыть с нее надпись фанатов «Динамо»

    Руководство Москвы решило отмыть надпись на стене Цоя, оставленную болельщиками «Динамо», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В воскресенье, 14 апреля, фанаты бело-голубых накануне игры 23-го тура с «Краснодаром» (1:1) написали на стене, посвященной музыканту, фразу из его известной песни: «Перемен требуют наши сердца».

    «К стене Цоя на старом Арбате подогнали технику. Чиновники решили отмыть надпись «Перемен требуют наши сердца», оставленную динамовскими фанатами.

    Сначала «Динамо» даже успело попиариться на этом, но позже оказалось, что акция была направлена против руководства клуба», – пишет «Мутко против».

    «Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках», – цитирует источник заявление фан-клуба москвичей.

    После 23-х туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице [зона переходных матчей].

    ВИДЕО

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3235

      александр п 1 час назад

      Болельщики конечно имели ввиду Динамо,а прохожие и чиновники ,то же что имел ввиду Цой.Страна явно зашла в тупик.

      0
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      Рейтинг: +6243

      parevg 1 час назад

      Зачем??? проще просто покрасить, а "киноманы" сами все восстановят.

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      Рейтинг: +1620

      Evgeni1952 1 час назад

      Деньги отмыть что ли?

      1
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      Рейтинг: +882

      Леха из Твери 1 час назад

      ФНЛ требуют ваши сердца.

      4
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      Рейтинг: +3034

      Агасфер 1 час назад

      Если решили всю стенку сделать чистой,провести конкурс на лучший проект и сделать шедевр,подобный "Дому 3Д" на Сродках Познани(Польша)-то это отличная акция.А если просто оставить мазню одних,не касающуюся руководства "Динамо",а стереть то,что колет глаза-привычно хреново.Думаю,что события будут развиваться именно по этому,неблагоприятному,сценарию.Но пару сотен тысяч рублей и на этом отмоют!

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