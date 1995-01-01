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    «Ты продолжаешь играть как хлам». Фанаты прокомментировали твит Рэшфорда после победы над «Вест Хэмом»

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» раскритиковали слова нападающего Маркуса Рашфорда после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 34-го тура АПЛ.

    После игры футболист написал в твиттере: «Три очка – это все, что имеет значение».

    Фанаты «МЮ» не согласились с мнением англичанина.

    «Извини, Маркус, это не правильное отношение. Окей, очки важны, но такой футбол недопустим», – написал пользователь mariovh1508.

    «Должны играть лучше во вторник [в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной»]! Удачи. Хотя, надеюсь, мы победим!» – ответил Рэшфорду paul andrew quinn.

    «Ты продолжаешь играть как хлам, и говоришь, что три очка – это все, что имеет значение. Как ты зарабатываешь три очка, постоянно играя как хлам? Что не так с этими игроками?» – написал Joel Ugute.

    «Это не так, приятель. Пора игрокам перестать говорить это, сделать шаг вперед и выкладываться на 100% в каждом матче, а не только тогда, когда это вас удовлетворяет», – ответил нападающему BEZMUFC.

    • За четыре тура до конца чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, отставая от «Челси» на два очка (у «МЮ» в активе на одну игру меньше).
    • Рэшфорд в этом сезоне провел за «МЮ» 28 матчей в АПЛ,забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Manchester Evening News

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