«Ты продолжаешь играть как хлам». Фанаты прокомментировали твит Рэшфорда после победы над «Вест Хэмом»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» раскритиковали слова нападающего Маркуса Рашфорда после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 34-го тура АПЛ.

После игры футболист написал в твиттере: «Три очка – это все, что имеет значение».

Фанаты «МЮ» не согласились с мнением англичанина.

«Извини, Маркус, это не правильное отношение. Окей, очки важны, но такой футбол недопустим», – написал пользователь mariovh1508.

«Должны играть лучше во вторник [в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной»]! Удачи. Хотя, надеюсь, мы победим!» – ответил Рэшфорду paul andrew quinn.

«Ты продолжаешь играть как хлам, и говоришь, что три очка – это все, что имеет значение. Как ты зарабатываешь три очка, постоянно играя как хлам? Что не так с этими игроками?» – написал Joel Ugute.

«Это не так, приятель. Пора игрокам перестать говорить это, сделать шаг вперед и выкладываться на 100% в каждом матче, а не только тогда, когда это вас удовлетворяет», – ответил нападающему BEZMUFC.