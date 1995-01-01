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    Кононов: «Проведем с Гулиевым разъяснительную работу»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос, когда вернется к работе с основной командой полузащитник Аяз Гулиев.

    «Посмотрим. На данный момент он и оштрафован, и отстранен – это тоже форма штрафа. Будем смотреть, в каком он состоянии будет на неделе. И проведем еще с ним разъяснительную работу», – сказал Кононов.

    • Гулиева отправили в дубль после инцидента с избиением гражданина США Майкла Коу.
    • Конфликт с американцем произошел 10 апреля после нарушения футболистом правил дорожного движения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +464

      Фанат Рубина 30 секунд назад

      на ознакомительную экскурсию в сизо своди его..
      пусть кокорин и мамаев расскажут как там и че там!

      0
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      Рейтинг: +4042

      piligrim1986 20 минут назад

      ну вот бери его под ручку и шагайте нахер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2463

      Дядя Серёжа 21 минуту назад

      Кто бы с тобой провёл беседу?!!!
      Куда, с.ка, Спартак едет?
      Ростов победил реально,
      А не анально.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3033

      Агасфер 35 минут назад

      "Бить нельзя их,а не вникнет-разъяснять!"

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