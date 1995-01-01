Кононов: «Проведем с Гулиевым разъяснительную работу»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос, когда вернется к работе с основной командой полузащитник Аяз Гулиев.

«Посмотрим. На данный момент он и оштрафован, и отстранен – это тоже форма штрафа. Будем смотреть, в каком он состоянии будет на неделе. И проведем еще с ним разъяснительную работу», – сказал Кононов.