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    Сарри: «АПЛ – лучшая лига в мире, но это не касается судейства»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался недоволен работой судейской бригады во главе с Майклом Оливером, которая обслуживала матч 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Мне кажется, в моменте с первым голом был фол на Эмерсоне. Я думаю, что АПЛ – лучшая лига в мире, но это не касается судейства. Уровень арбитров не на одном уровне с лигой. Возможно, судья был прав, не хочу рассуждать на эту тему, но мне показалось со скамейки, что фол был. Впрочем, «Ливерпуль», конечно, заслужил победу», – сказал Сарри.

    • «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счетом 2:0.
    • После 34 сыгранных матчей синие занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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