Сарри: «АПЛ – лучшая лига в мире, но это не касается судейства»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался недоволен работой судейской бригады во главе с Майклом Оливером, которая обслуживала матч 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Мне кажется, в моменте с первым голом был фол на Эмерсоне. Я думаю, что АПЛ – лучшая лига в мире, но это не касается судейства. Уровень арбитров не на одном уровне с лигой. Возможно, судья был прав, не хочу рассуждать на эту тему, но мне показалось со скамейки, что фол был. Впрочем, «Ливерпуль», конечно, заслужил победу», – сказал Сарри.