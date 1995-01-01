«Мы хотим домой, на «Динамо». Фанаты москвичей устроили акцию протеста против руководства на игре с «Краснодаром»

Болельщики «Динамо» на домашней встрече 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» устроили акцию, направленную против руководства клуба.

Первые 10 минут матча фанаты бело-голубых провели в тишине, а затем стали скандировать: «Мы хотим домой, на «Динамо».

Этим поклонники москвичей выразили недовольство тем фактом, что команда продолжает выступать на «Арене-Химки», несмотря на проведенную реконструкцию своего стадиона.