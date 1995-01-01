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    «Мы хотим домой, на «Динамо». Фанаты москвичей устроили акцию протеста против руководства на игре с «Краснодаром»

    Болельщики «Динамо» на домашней встрече 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» устроили акцию, направленную против руководства клуба.

    Первые 10 минут матча фанаты бело-голубых провели в тишине, а затем стали скандировать: «Мы хотим домой, на «Динамо».

    Этим поклонники москвичей выразили недовольство тем фактом, что команда продолжает выступать на «Арене-Химки», несмотря на проведенную реконструкцию своего стадиона.

    • Изначально планировалось открыть «ВТБ Арену» 10 марта матчем со «Спартаком», но комиссия запретила проводить там встречу из-за неудовлетворительного качества поля.
    • В настоящий момент на динамовском стадионе идет замена газона.
    • Ранее сообщалось, что бело-голубые могут провести на «ВТБ Арене» майские игры РПЛ.
    • «Динамо» после 23-х туров занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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