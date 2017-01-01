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    Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут в атаке у «Зенита»; Ахъядов, Иванченко и Понсе сыграют в нападении у «Анжи»

    «Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В матче первого круга «Анжи» победил «Зенит» со счетом 2:1.
    • Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, махачкалинская команда занимает предпоследнее место.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +430

      TOL47 6 минут назад

      Семак в запас только Мусаева из молодых взял, это типо "тренер" наших молодых подтягивать не будет , ему только свой интерес , остаться на хорошей должности..

      0
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      Рейтинг: +18983

      gol_kak_sokol 26 минут назад

      Азмун продемонстрировал свой незаурядный скилл, но все же Зенит создает мало моментов против такой мертвой команды. Похоже, что для Анжи уже все равно.

      0
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      Рейтинг: +677

      kazak161 1 час назад

      Все!Анжи поплыл,счет будет 8:0

      1
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      Рейтинг: +430

      TOL47 > kazak161 1 час назад

      посмотрим, но Зенит тоже непредсказуем могут и встать

      0
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      Рейтинг: +3876

      ilichkadr 1 час назад

      Вау!!!! Решили все вопросы о победителе в 1-м тайме снять?

      0
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      Рейтинг: +4149

      prezent2017 1 час назад

      Мог бы и молодежь попробовать в матче с аутсайдером. Как бы это старьё пешком не начало ходить!

      0
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      Рейтинг: +21563

      portero 2 часа назад

      если Дзюба выходит, значит пешком в нападении будут ходить

      2
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      Рейтинг: +79

      RealGirl61 > portero 1 час назад

      Дзюба,отвлекающий момент!

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      Рейтинг: +430

      TOL47 > RealGirl61 1 час назад

      чтоб Азмун и Иванович забили

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