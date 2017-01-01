Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут в атаке у «Зенита»; Ахъядов, Иванченко и Понсе сыграют в нападении у «Анжи»

Семак в запас только Мусаева из молодых взял, это типо "тренер" наших молодых подтягивать не будет , ему только свой интерес , остаться на хорошей должности..
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В матче первого круга «Анжи» победил «Зенит» со счетом 2:1.
- Петербуржцы лидируют в турнирной таблице, махачкалинская команда занимает предпоследнее место.