«Зенит» и «Анжи» определились с игровой формой на очный матч

А что, был какой - то другой вариант?
«Зенит» и «Анжи» выбрали игровую форму, в которой футболисты выйдут на поле в очном матче 23-го тура чемпионата России.
Питерцы сыграют в лазурной экипировке, а махачкалинцы отдали предпочтение комплекту желтого цвета.
- Матч «Зенит» – «Анжи» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в активе, а «Анжи» занимает 15-е место с 19 баллами на счету.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 14 апреля 2019 г.