«Зенит» и «Анжи» определились с игровой формой на очный матч

«Зенит» и «Анжи» выбрали игровую форму, в которой футболисты выйдут на поле в очном матче 23-го тура чемпионата России.

Питерцы сыграют в лазурной экипировке, а махачкалинцы отдали предпочтение комплекту желтого цвета.

Матч «Зенит» – «Анжи» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в активе, а «Анжи» занимает 15-е место с 19 баллами на счету.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.