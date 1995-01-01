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    «Зенит» и «Анжи» определились с игровой формой на очный матч

    «Зенит» и «Анжи» выбрали игровую форму, в которой футболисты выйдут на поле в очном матче 23-го тура чемпионата России.

    Питерцы сыграют в лазурной экипировке, а махачкалинцы отдали предпочтение комплекту желтого цвета.

    • Матч «Зенит» – «Анжи» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в активе, а «Анжи» занимает 15-е место с 19 баллами на счету.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1132

      Kollljan 2 часа назад

      А что, был какой - то другой вариант?

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