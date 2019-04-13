Иньеста: «Месси – особенный футболист, это проявляется во всем»

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о таланте своего бывшего одноклубника Лионеля Месси.

«В течение многих лет Месси заставляет сложные вещи казаться легкими. Мало кто может это делать. Кроме того, он всегда показывает что-то новое. Я играл с ним на протяжении почти всей карьеры, видел, как он тренируется, и наслаждался тем, как он постоянно демонстрировал новые вещи. После стольких лет Лео продолжает делать невероятное.

Месси – особенный футболист. Это проявляется во всем, даже когда он просто принимает мяч, при этом все ожидают, что это будет идеально», – сказал 34-летний испанец.