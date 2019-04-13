Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Иньеста: «Месси – особенный футболист, это проявляется во всем»

    Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о таланте своего бывшего одноклубника Лионеля Месси.

    «В течение многих лет Месси заставляет сложные вещи казаться легкими. Мало кто может это делать. Кроме того, он всегда показывает что-то новое. Я играл с ним на протяжении почти всей карьеры, видел, как он тренируется, и наслаждался тем, как он постоянно демонстрировал новые вещи. После стольких лет Лео продолжает делать невероятное.

    Месси – особенный футболист. Это проявляется во всем, даже когда он просто принимает мяч, при этом все ожидают, что это будет идеально», – сказал 34-летний испанец.

    • Иньеста покинул «Барселону» прошлым летом и стал игроком японского «Виссел Кобе».
    • 31-летний Месси в текущем сезоне забил 43 гола и сделал 21 результативную передачу в 41 матче.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68276
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru