Сарри – о матче с «Ливерпулем»: «Сейчас мы в отличной форме. Можем набрать очки на любом стадионе»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Матч с «Ливерпулем» будет сложным, как и любой другой. Нам предстоит сыграть с одной из лучших английских команд, которая в прошлом году доходила до финала Лиги чемпионов. Мы знаем, чем может быть опасен этот матч, однако мы также понимаем, что если используем сто процентов нашего потенциала, то можем набрать очки на любом стадионе. На сегодняшний день мы в отличной физической и психологической форме.

Сейчас «Ливерпуль» испытывает давление, но это нормально. Если хочешь победить в АПЛ, нужно уметь долгое время играть под давлением, но это только идет на пользу. Это заставляет нервничать, но и одновременно очень мощно мотивирует, так что хорошего в давлении больше, чем плохого. Мы стремимся попасть в четверку, и нам нужны очки. Мы знаем, что набрать их в матче с «Ливерпулем» будет сложно, но мы будем стараться изо всех сил», – сказал Сарри.