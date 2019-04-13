The Telegraph: «Барселона» возобновила интерес к Виллиану

Этих возобновлений и прекращений интересов будет ещё много
Вингер «Челси» Виллиан летом снова будет трансферной целью «Барселоны», сообщает The Telegraph.
По информации источника, каталонцы хотят воспользоваться тем, что контракт бразильца с лондонским клубом истекает в 2020 году и заполучить его за небольшие деньги.
В прошлом году «Барселона» предлагала за 30-летнего футболиста 65 миллионов евро, но англичане ответили отказом.
- В текущем сезоне Виллиан сыграл 49 матчей в составе «Челси», забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.