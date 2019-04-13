The Telegraph: «Барселона» возобновила интерес к Виллиану

Вингер «Челси» Виллиан летом снова будет трансферной целью «Барселоны», сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонцы хотят воспользоваться тем, что контракт бразильца с лондонским клубом истекает в 2020 году и заполучить его за небольшие деньги.

В прошлом году «Барселона» предлагала за 30-летнего футболиста 65 миллионов евро, но англичане ответили отказом.