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    The Telegraph: «Барселона» возобновила интерес к Виллиану

    Вингер «Челси» Виллиан летом снова будет трансферной целью «Барселоны», сообщает The Telegraph.

    По информации источника, каталонцы хотят воспользоваться тем, что контракт бразильца с лондонским клубом истекает в 2020 году и заполучить его за небольшие деньги.

    В прошлом году «Барселона» предлагала за 30-летнего футболиста 65 миллионов евро, но англичане ответили отказом.

    • В текущем сезоне Виллиан сыграл 49 матчей в составе «Челси», забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +123

      SK9 3 секунды назад

      Этих возобновлений и прекращений интересов будет ещё много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      Cules2013 5 минут назад

      Если бы за 20 млн, то да. А так? Возрастной, не сказать, что прямо-таки супер игрок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +758

      SarJr 40 минут назад

      Зачем барсе этот старичок?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5098

      Skull_Boy 49 минут назад

      И зачем им лавочник из Лондона, есть можно с лавки наигрывать и своего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Не догоняю этого интереса к Виллиану со стороны Барсы ни по игре, ни по возрасту.

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