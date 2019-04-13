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    Вальверде: «В матче с «Уэской» было много перестановок и дебютов. В этом плане мы довольны»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 32-го тура Примеры против «Уэски», который завершился нулевой ничьей.

    «Было много перестановок и дебютов. В этом плане мы довольны. Команда могла бы попробовать что-то еще в атаке, но в целом все прошло хорошо. Получилась сложная ситуация, потому что вышло много новичков (трое: Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо и Рикард Пуч – примечание «Бомбардира»), но мы должны были сделать это сегодня», – сказал Вальверде.

    • «Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 9 очков.
    • Во вторник каталонцы проведут ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 06:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6138

      Cules2013 1 минуту назад

      Малкома точно продадут. Коутиньо не лучше. Даже в таком матче, толком ничего не показали. Боатенг мертвее мумии фараона. Вообще инородное тело на поле. Но так за его аренду копейки были уплачены, чего не скажешь про первых двух товарищей.

      0
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      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Есть возможность при таком отрыве попробовать молодёжь в матче с таким соперником и дать половине основы отдохнуть перед ответной игрой в ЛЧ с МЮ.

      2
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