Вальверде: «В матче с «Уэской» было много перестановок и дебютов. В этом плане мы довольны»

Малкома точно продадут. Коутиньо не лучше. Даже в таком матче, толком ничего не показали. Боатенг мертвее мумии фараона. Вообще инородное тело на поле. Но так за его аренду копейки были уплачены, чего не скажешь про первых двух товарищей.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 32-го тура Примеры против «Уэски», который завершился нулевой ничьей.
«Было много перестановок и дебютов. В этом плане мы довольны. Команда могла бы попробовать что-то еще в атаке, но в целом все прошло хорошо. Получилась сложная ситуация, потому что вышло много новичков (трое: Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо и Рикард Пуч – примечание «Бомбардира»), но мы должны были сделать это сегодня», – сказал Вальверде.
- «Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 9 очков.
- Во вторник каталонцы проведут ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.