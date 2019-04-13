Вальверде: «В матче с «Уэской» было много перестановок и дебютов. В этом плане мы довольны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 32-го тура Примеры против «Уэски», который завершился нулевой ничьей.

«Было много перестановок и дебютов. В этом плане мы довольны. Команда могла бы попробовать что-то еще в атаке, но в целом все прошло хорошо. Получилась сложная ситуация, потому что вышло много новичков (трое: Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо и Рикард Пуч – примечание «Бомбардира»), но мы должны были сделать это сегодня», – сказал Вальверде.