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    Видаль – после ничьей с «Уэской»: «Все мы думали о матче с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подвел итог ничьей с «Уэской» в 32-м туре чемпионата Испании.

    – Легко ли было не думать о вторнике перед матчем?

    – Разумеется, нет. Все мы думали о вторнике. Будет трудно, но наша цель – Ла Лига, а Лига чемпионов – мечта каждого.

    – Вы считаете дни до чемпионства?

    – Осталось много матчей. Будем идти постепенно. Теперь все наши мысли – о матче с «Манчестер Юнайтед».

    • Встречу пропустили нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
    • Команда Эрнесто Вальверде в первом матче обыграла «Юнайтед» со счетом 1:0.

    Источник: As

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      ARSteven89 12 минут назад

      О чём вы с Уэской думали??? Вам дали шанс сыграть за Барсу и показать, что второй состав не хуже первого и подстрахует в нужный момент, но судя по матчу с аутсайдером Примеры, надежды на вас нет. Вы - второй состав Барсы и во вторник вряд ли, кто из второго состава на поле то появится)

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      Рейтинг: +117

      SK9 1 час назад

      Мю тоже думал о Вас, но победил

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