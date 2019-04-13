Видаль – после ничьей с «Уэской»: «Все мы думали о матче с «Манчестер Юнайтед»

О чём вы с Уэской думали??? Вам дали шанс сыграть за Барсу и показать, что второй состав не хуже первого и подстрахует в нужный момент, но судя по матчу с аутсайдером Примеры, надежды на вас нет. Вы - второй состав Барсы и во вторник вряд ли, кто из второго состава на поле то появится)
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подвел итог ничьей с «Уэской» в 32-м туре чемпионата Испании.
– Легко ли было не думать о вторнике перед матчем?
– Разумеется, нет. Все мы думали о вторнике. Будет трудно, но наша цель – Ла Лига, а Лига чемпионов – мечта каждого.
– Вы считаете дни до чемпионства?
– Осталось много матчей. Будем идти постепенно. Теперь все наши мысли – о матче с «Манчестер Юнайтед».
- Встречу пропустили нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
- Команда Эрнесто Вальверде в первом матче обыграла «Юнайтед» со счетом 1:0.