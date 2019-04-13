Видаль – после ничьей с «Уэской»: «Все мы думали о матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подвел итог ничьей с «Уэской» в 32-м туре чемпионата Испании.

– Легко ли было не думать о вторнике перед матчем?

– Разумеется, нет. Все мы думали о вторнике. Будет трудно, но наша цель – Ла Лига, а Лига чемпионов – мечта каждого.

– Вы считаете дни до чемпионства?

– Осталось много матчей. Будем идти постепенно. Теперь все наши мысли – о матче с «Манчестер Юнайтед».