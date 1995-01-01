Клопп: «Азар может стать лучшим игроком мира»

вряд ли. мбаппе и месси ему не опередить, по крайней мере пока что
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о таланте вингера «Челси» Эдена Азара.
«В свое время Азар может стать лучшим игроком мира. У него уже блестящая карьера. Азар обладает отличными качествами, которые я очень ценю в футболистах», – сказал Клопп.
- В воскресенье, 14 апреля, «Ливерпуль» и «Челси» сыграют между собой в рамках 34-го тура АПЛ.
- Начало матча – в 18:30 по московскому времени.
- В текущем сезоне Азар сыграл 43 матча в составе «Челси», забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.