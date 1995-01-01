Клопп: «Азар может стать лучшим игроком мира»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о таланте вингера «Челси» Эдена Азара.

«В свое время Азар может стать лучшим игроком мира. У него уже блестящая карьера. Азар обладает отличными качествами, которые я очень ценю в футболистах», – сказал Клопп.