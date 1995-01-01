Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Клопп: «Азар может стать лучшим игроком мира»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о таланте вингера «Челси» Эдена Азара.

    «В свое время Азар может стать лучшим игроком мира. У него уже блестящая карьера. Азар обладает отличными качествами, которые я очень ценю в футболистах», – сказал Клопп.

    • В воскресенье, 14 апреля, «Ливерпуль» и «Челси» сыграют между собой в рамках 34-го тура АПЛ.
    • Начало матча – в 18:30 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Азар сыграл 43 матча в составе «Челси», забил 19 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +755

      SarJr 54 минуты назад

      вряд ли. мбаппе и месси ему не опередить, по крайней мере пока что

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77085
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68159
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru