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    Лапорта – о кризисе «Реала»: «Болельщикам «Барселоны» очень приятно»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о кризисе мадридского «Реала».

    «Очевидно, что этот сезон стал для «Реала» катастрофой. Их фанатам сейчас нелегко, ведь они понимают, что команда уже ничего не выиграет. Они уже думают о лете. Это очень сложно. Не хочу проявить неуважение, ведь это очень чувствительный момент, но болельщикам «Барселоны» очень приятно, когда фанатам «Реала» плохо, и наоборот», – сказал Лапорта.

    • «Реал» уже вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.
    • По итогам 31 тура команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на 13 очков.

    Источник: Marca

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