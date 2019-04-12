Лапорта – о кризисе «Реала»: «Болельщикам «Барселоны» очень приятно»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о кризисе мадридского «Реала».

«Очевидно, что этот сезон стал для «Реала» катастрофой. Их фанатам сейчас нелегко, ведь они понимают, что команда уже ничего не выиграет. Они уже думают о лете. Это очень сложно. Не хочу проявить неуважение, ведь это очень чувствительный момент, но болельщикам «Барселоны» очень приятно, когда фанатам «Реала» плохо, и наоборот», – сказал Лапорта.