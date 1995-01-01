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    Сигурдссон: «Пробки в Москве ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон дал интервью официальному клубу. Исландский футболист рассказал о жизни в Москве, а также поделился впечатлениями от игры за команду.

    Для того, чтобы каждый игрок выкладывался на поле на все сто, крайне важно, чтобы ему было комфортно жить. Население твоего родного города, исландского Акранеса, — шесть с небольшим тысяч человек. Во сколько раз больше Москва, даже и подумать страшно…

    — Несмотря на это мне хорошо в столице. Нравится московский стиль жизни, я привыкаю к нему, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Да и просто нравится масштаб города. Пробки — да, иногда они ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше.

    — Латиноамериканцев мы обычно спрашиваем о холодах, а вот исландцев… И все же, в твоей стране играют в футбол при минусовых температурах?

    — Как правило нет, потому что чемпионат у нас обычно стартует в апреле, а заканчивается в сентябре. В это время в Исландии не холодно, а летом вообще тепло. Зато часто бывает очень ветрено и дождливо.

    Вряд ли ты мог в детстве представить, что когда-нибудь сыграешь за ЦСКА, и не где-нибудь, а в Лиге чемпионов!

    — Не мог, но я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Когда-нибудь попасть в Лигу чемпионов, в сборную, и дальше, дальше… Верил, что смогу это сделать, и рад, что именно в ЦСКА я дебютировал в Лиге и получил вызов в национальную команду. Это не предел моих мечтаний. Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод!

    • Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчепинга».
    • 19-летний хавбек забил 3 три гола в 14 матчах за армейцев, два из которых – в матче против «Спартака» (2:0).

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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