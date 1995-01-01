Сигурдссон: «Пробки в Москве ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон дал интервью официальному клубу. Исландский футболист рассказал о жизни в Москве, а также поделился впечатлениями от игры за команду.

— Для того, чтобы каждый игрок выкладывался на поле на все сто, крайне важно, чтобы ему было комфортно жить. Население твоего родного города, исландского Акранеса, — шесть с небольшим тысяч человек. Во сколько раз больше Москва, даже и подумать страшно…

— Несмотря на это мне хорошо в столице. Нравится московский стиль жизни, я привыкаю к нему, он мне подходит. Хорошо, когда есть, куда пойти. Да и просто нравится масштаб города. Пробки — да, иногда они ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе. С каждым днем я люблю Москву все больше.

— Латиноамериканцев мы обычно спрашиваем о холодах, а вот исландцев… И все же, в твоей стране играют в футбол при минусовых температурах?

— Как правило нет, потому что чемпионат у нас обычно стартует в апреле, а заканчивается в сентябре. В это время в Исландии не холодно, а летом вообще тепло. Зато часто бывает очень ветрено и дождливо.

— Вряд ли ты мог в детстве представить, что когда-нибудь сыграешь за ЦСКА, и не где-нибудь, а в Лиге чемпионов!

— Не мог, но я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Когда-нибудь попасть в Лигу чемпионов, в сборную, и дальше, дальше… Верил, что смогу это сделать, и рад, что именно в ЦСКА я дебютировал в Лиге и получил вызов в национальную команду. Это не предел моих мечтаний. Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод!