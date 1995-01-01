Лукаку – об ответном матче с «Барселоной»: «Нам надо сыграть с сердцем и яйцами»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о своих ожиданиях от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Мы должны играть еще лучше, чем в ответной встрече с «ПСЖ». Нельзя упускать свои моменты и пропускать голы. Нам надо сыграть с сердцем и яйцами. Нужно повысить качество своего футбола, лучше распоряжаться мячом. Если это удастся, то может случиться все, что угодно», – сказал Лукаку.
- Матч «Барселона» – «МЮ» состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени.
- Первая игра между этими командами завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.