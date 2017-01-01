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    Краневиттер: «Месси – символ Аргентины»

    Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер ответил на вопросы о своем соотечественнике Лионеле Месси.

    – С каким футболистом ты больше всего хотел бы сыграть?

    – Тут без вопросов: Месси! Когда он у тебя в команде, все становится намного легче.

    – Есть вероятность, что «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Барсой». Как справиться с Месси?

    – Такого способа просто нет! Если Лео выйдет на матч в хорошем настроении, с ним ничего нельзя сделать.

    – Лео Месси или Диего Марадона?

    – Лео Месси, потому что с Марадоной я не знаком. Я не знаю, какой он человек, и в футбол тоже с ним не играл. А с Лео удалось и то, и другое.

    – Лео Месси или Лео Паредес?

    – Лео Паредес! Наверное, потому, что с ним мы провели полтора года вместе в «Зените». С Месси я тоже играл на Кубке Америки, но все-таки знаю его намного хуже.

    – Один из главных людей в России, который олицетворяет нашу страну и ее культуру – Александр Пушкин, русский поэт и писатель. А кто в Аргентине?

    – Их много, на самом деле. Я не думаю, что прям все назвали бы кого-то конкретного. Но по моему мнению, Лео Месси – символ нашей страны на данный момент. У нас много известных спортсменов, писателей, художников, но я уверен, что большинство все-таки считает, что именно Месси олицетворяет Аргентину.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

    Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом

    Источник: «Гол»

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