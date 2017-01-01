Краневиттер: «Месси – символ Аргентины»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер ответил на вопросы о своем соотечественнике Лионеле Месси.

– С каким футболистом ты больше всего хотел бы сыграть?

– Тут без вопросов: Месси! Когда он у тебя в команде, все становится намного легче.

– Есть вероятность, что «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Барсой». Как справиться с Месси?

– Такого способа просто нет! Если Лео выйдет на матч в хорошем настроении, с ним ничего нельзя сделать.

– Лео Месси или Диего Марадона?

– Лео Месси, потому что с Марадоной я не знаком. Я не знаю, какой он человек, и в футбол тоже с ним не играл. А с Лео удалось и то, и другое.

– Лео Месси или Лео Паредес?

– Лео Паредес! Наверное, потому, что с ним мы провели полтора года вместе в «Зените». С Месси я тоже играл на Кубке Америки, но все-таки знаю его намного хуже.

– Один из главных людей в России, который олицетворяет нашу страну и ее культуру – Александр Пушкин, русский поэт и писатель. А кто в Аргентине?

– Их много, на самом деле. Я не думаю, что прям все назвали бы кого-то конкретного. Но по моему мнению, Лео Месси – символ нашей страны на данный момент. У нас много известных спортсменов, писателей, художников, но я уверен, что большинство все-таки считает, что именно Месси олицетворяет Аргентину.

Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

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