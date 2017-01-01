Краневиттер: «Стараюсь часто есть борщ, он очень вкусный»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, какие русские блюда ему известны, а также о главных стереотипах про Россию среди аргентинцев.

– Слушаешь ли какие-нибудь песни на русском?

– Нет, это было бы очень сложно, потому что я не знаю языка! По правде говоря, у нас есть восемь-девять человек в команде, кто говорит на испанском, и мы всегда вместе.

– Назови все русские блюда, которые ты знаешь.

– Хм, на самом деле, из русских блюд я знаю и ем только суп… Борщ! Я стараюсь часто есть его дома, он очень вкусный.

– Главные стереотипы россиян об аргентинцах — танго и футбол. А что аргентинцы думают о России?

– Ну, в первую очередь, мы все знаем про хоккей на льду! А еще мы думаем, что вы любите теленовеллы. Ну, с Наталией Орейро, и вот это все.

Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

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