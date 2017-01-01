Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Краневиттер: «Стараюсь часто есть борщ, он очень вкусный»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, какие русские блюда ему известны, а также о главных стереотипах про Россию среди аргентинцев.

    – Слушаешь ли какие-нибудь песни на русском?

    – Нет, это было бы очень сложно, потому что я не знаю языка! По правде говоря, у нас есть восемь-девять человек в команде, кто говорит на испанском, и мы всегда вместе.

    – Назови все русские блюда, которые ты знаешь.

    – Хм, на самом деле, из русских блюд я знаю и ем только суп… Борщ! Я стараюсь часто есть его дома, он очень вкусный.

    – Главные стереотипы россиян об аргентинцах — танго и футбол. А что аргентинцы думают о России?

    – Ну, в первую очередь, мы все знаем про хоккей на льду! А еще мы думаем, что вы любите теленовеллы. Ну, с Наталией Орейро, и вот это все.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

    Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6280

      Serjoga 22 минуты назад

      Лучше бы играть начал по-настоящему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64823

      zigbert 58 минут назад

      Борщ продукт не только вкусный но и полезный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      ухоженный крокодил 1 час назад

      С Натальей время уже прошло. Ну а после борща, если ешь, будут силы пое.баться, молоток.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2959

      Агасфер > ухоженный крокодил 53 минуты назад

      А у тебя для этого есть ухоженная крокодилица?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67993
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru