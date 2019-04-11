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    AS: Варан готов остаться в «Реале» в случае повышения зарплаты

    «Реал» пытается убедить защитника Рафаэля Варана не покидать команду, сообщает AS.

    По информации источника, мадридский клуб намерен увеличить зарплату футболиста в 1,5 раза – с 6 до 9 миллионов евро в год.

    Француз доволен стремлением «Реала» сохранить его и готов остаться в случае повышения оклада.

    Контракт Варана с клубом рассчитан до 2022 года, в нем прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7571

      DeStar 5 минут назад

      ну блин.. в принципе нормально, сколько уже варан в реале, и не плох, молод, опытен, с трофеями, чемпион мира. 6 лямов это не так много для игрока его уровня. 9 - нормальный запрос

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      Рейтинг: +64792

      zigbert 10 минут назад

      Все логично.

      0
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      Рейтинг: +68122

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      ))) Уговорили... Ребята умеют пользоваться моментом. Хотите, чтобы я остался, повышайте существенно "личку".

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