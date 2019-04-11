AS: Варан готов остаться в «Реале» в случае повышения зарплаты

ну блин.. в принципе нормально, сколько уже варан в реале, и не плох, молод, опытен, с трофеями, чемпион мира. 6 лямов это не так много для игрока его уровня. 9 - нормальный запрос
«Реал» пытается убедить защитника Рафаэля Варана не покидать команду, сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб намерен увеличить зарплату футболиста в 1,5 раза – с 6 до 9 миллионов евро в год.
Француз доволен стремлением «Реала» сохранить его и готов остаться в случае повышения оклада.
Контракт Варана с клубом рассчитан до 2022 года, в нем прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.