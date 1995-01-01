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    Моуринью: «В матче против «Барселоны» Мактоминей играл как бешеная собака»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью похвалил полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминея за его выступление в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

    Болельщики «Юнайтед» признали 22-летнего шотландца лучшим игроком встречи с каталонцами.

    «Я думаю, что у «Юнайтед» был игрок, который отвечал за то, чтобы «Барселона» и Месси не были похожи на самих себя. Так и случилось, потому что в центре поля играл Скотт Мактоминей. Он действовал как бешеная собака.

    Я использую это выражение в абсолютно положительном смысле этого слова. Он никого не боялся, навязывал борьбу и очень хорошо оказывал давление на соперника», – сказал Моуринью.

    В этом сезоне Мактоминей провел за «МЮ» 17 встреч во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12349

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Но покусать Миня никого не смог.***

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