Антон Миранчук: «Через пять лет брат выиграет ЛЧ»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, сколько времени пройдет прежде чем его брат и партнер по команде Алексей Миранчук победит в Лиге чемпионов.

– В каком европейском клубе мог бы играть твой брат?

– Представляю его в испанском чемпионате. «Барселона» – это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.

– А в каком году твой брат выиграет Лигу чемпионов?

– Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это.