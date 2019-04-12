Антон Миранчук: «Через пять лет брат выиграет ЛЧ»

ага, в фифе
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, сколько времени пройдет прежде чем его брат и партнер по команде Алексей Миранчук победит в Лиге чемпионов.
– В каком европейском клубе мог бы играть твой брат?
– Представляю его в испанском чемпионате. «Барселона» – это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.
– А в каком году твой брат выиграет Лигу чемпионов?
– Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это.
- В этом сезоне Алексей Миранчук провел за железнодорожников 34 матча, отметился четырьмя мячами и семью голевыми передачами.
- Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.