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    Антон Миранчук: «Через пять лет брат выиграет ЛЧ»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, сколько времени пройдет прежде чем его брат и партнер по команде Алексей Миранчук победит в Лиге чемпионов.

    – В каком европейском клубе мог бы играть твой брат?

    – Представляю его в испанском чемпионате. «Барселона» – это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.

    – А в каком году твой брат выиграет Лигу чемпионов?

    – Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это.

    • В этом сезоне Алексей Миранчук провел за железнодорожников 34 матча, отметился четырьмя мячами и семью голевыми передачами.
    • Контракт 23-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4024

      piligrim1986 33 минуты назад

      ага, в фифе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      Александр52 39 минут назад

      ну что за какой то трёп, Эй Бомбардир, надо ставить фильтры на все признаки чуши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Борат 48 минут назад

      это который на роллс ройсе или на бентли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Игорь В 50 минут назад

      Мальчик поехал. Ой беда

      1
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    • ...
      Рейтинг: -221

      SuperPAV9 53 минуты назад

      Испания говно. Братья возьмут лигу чемпионов в Локомотиве

      0
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      ...
      Рейтинг: +1722

      Nerlinger > SuperPAV9 12 минут назад

      Космическую ЛЧ

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