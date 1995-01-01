«Ваша честь, нам не видно, не слышно». Мамаева и Кокорина пересадили в стеклянный бокс на суде

Хочу процитировать несколько строк из одной статьи:
= «Как-то раз два футболиста, лесбиянка, брат футболиста и армянин ранним утром шли из клуба "Эгоист" по Большой Никитской, и...» Действительно же, кино. Кажется, что это начало фильма Квентина Тарантино или Гая Ричи. Получился на выходе, конечно, чистый Андрей Звягинцев.
Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Клетку, в которой обычно находятся подсудимые, заменили на стеклянный бокс. Количество рядов для слушателей при этом сокращено с трех до двух.
Эти изменения вызвали недовольство у футболистов и их родственников. В частности, у жены Кокорина Дарьи Валитовой.
«Ваша честь, нам не видно, не слышно», – сказал Мамаев.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).