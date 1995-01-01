«Ваша честь, нам не видно, не слышно». Мамаева и Кокорина пересадили в стеклянный бокс на суде

Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Клетку, в которой обычно находятся подсудимые, заменили на стеклянный бокс. Количество рядов для слушателей при этом сокращено с трех до двух.

Эти изменения вызвали недовольство у футболистов и их родственников. В частности, у жены Кокорина Дарьи Валитовой.

«Ваша честь, нам не видно, не слышно», – сказал Мамаев.