Адвокат Кокорина-младшего: «Александр пытался предотвратить конфликт с водителем, держась с Мамаевым в обнимку»

Вячеслав Барин, адвокат Кирилла Кокорина, прокомментировал заседание в Пресненском суде Москвы по делу о побоях и хулиганстве от 8-го октября 2018 года.

«Сегодня был допрошен свидетель. Он дает следующие показания: до момента инцидента, до момента конфликта с Паком компания Кокорина и Мамаева никому никакого дискомфорта не причиняла, общались позитивно. Да, вели себя чуть громче обычного. Может, кто-то где-то нецензурно выразился. Но они общались внутри своей компании, никого не трогая, ни к кому не обращаясь. И все, что происходило потом, было результатом конфликта с Паком.

Более того, свидетель показывает, что в процессе конфликта Кирилл Кокорин все время спрашивал Пака: «Как ты нас назвал? Почему ты нас так назвал?» То есть можно говорить о том, что был какой-то повод, была причина. А не то, что ребята имели целью нарушить общественный порядок. Они просто разбирались в конфликтной ситуации, возникшей из-за оскорбления потерпевшего Пака.

Что касается потерпевшего Гайсина, свидетель говорит, что не видел, как Кирилл Кокорин ему наносил какие-либо удары. При этом свидетель утверждает, что все время был рядом с Кириллом. Он его успокаивал, видя, что Кирилл был чем-то возмущен. Он спрашивал, в чем причина; в оскорблениях, как мы сейчас понимаем. При этом он говорит, что не видел, чтобы хотя бы один удар Кириллом был кому-то нанесен.

Я бы хотел подытожить по поводу показаний свидетеля Соловчука. Отказываясь признавать факт наличия оскорблений, он очень многие вещи просто не может логически объяснить. И когда мы задаем вопросы, он отвечает: «Я не знаю, я не могу думать за других». Он сегодня нам здесь никаких показаний не дал, хотя на видеорегистраторе слышно абсолютно четко, как его спрашивают. Он говорит, что это его позиция. Но даже не подсудимые, а другие участники говорят, что он отвечал на эти вопросы, то есть косвенно признавая факт оскорблений.

Сегодня мы разобрались, что до физического взаимодействия с Павлом Мамаевым он его оттолкнул. Но на видео видно, что от этого так называемого толчка у Мамаева сантиметров на 40 голова отлетела назад. По показаниям Соловчука, Мамаев держал его за челюсть, по показаниям остальных – за одежду.

Кроме того, Александр Кокорин пытался предотвратить конфликт, держась с Павлом в обнимку. То есть потерпевший сам себе противоречит, когда говорит, что все были агрессивно настроены и хотели его побить. Часто ли он видел, что из такого положения (рука одного на плече другого) человек наносил удар?» – сказал Барик.