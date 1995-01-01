Кокорин – перед входом в здание суда: «В «Макдаке» поели и обратно»

Макдаками заминировали гребаный гуманный суд, потом разминировали , съев мины-макдаки
Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Заседание было прервано на несколько часов из-за поступившего сообщения о заминировании здания суда. Информация в итоге не подтвердилась и все обвиняемые вернулись в зал. Слушание продолжается.
«В «Макдаке» поели и обратно», – сказал Кокорин перед входом в здание суда. .
«Разминировали?» – с веселой интонацией спросил Мамаев.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).