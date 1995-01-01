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    Кокорин – перед входом в здание суда: «В «Макдаке» поели и обратно»

    Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Заседание было прервано на несколько часов из-за поступившего сообщения о заминировании здания суда. Информация в итоге не подтвердилась и все обвиняемые вернулись в зал. Слушание продолжается.

    «В «Макдаке» поели и обратно», – сказал Кокорин перед входом в здание суда. .

    «Разминировали?» – с веселой интонацией спросил Мамаев.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      Genz 25 минут назад

      Макдаками заминировали гребаный гуманный суд, потом разминировали , съев мины-макдаки

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      Рейтинг: +2913

      Агасфер 1 час назад

      Они точно знают,кто "минировал"! И вообще,Миллер прислал на кичу маляву,в которой сообщил,что всё сделал для того,чтобы после процесса их отпустили. Пахан есть пахан,этого никто не отменял.

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      Рейтинг: +3186

      александр п > Агасфер 39 минут назад

      Работодатель и должен отстаивать своих работников.

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