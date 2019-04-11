Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола в РФС

Как сообщил глава РФС Александр Дюков, президент «Краснодара» Сергей Галицкий стал руководителем комитета детско-юношеского футбола. Ранее данную должность занимал член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев

«Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола. Он это предложение принял», – сказал Дюков.

Комитет детско-юношеского футбола в числе прочего занимается курированием вопросов развития и пропаганды детско-юношеского футбола, проведения детско-юношеских соревнований, вопросов создания и развития региональных центров подготовки футболистов.