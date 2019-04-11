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    Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола в РФС

    Как сообщил глава РФС Александр Дюков, президент «Краснодара» Сергей Галицкий стал руководителем комитета детско-юношеского футбола. Ранее данную должность занимал член исполкома РФС, депутат Госдумы Игорь Лебедев

    «Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола. Он это предложение принял», – сказал Дюков.

    Комитет детско-юношеского футбола в числе прочего занимается курированием вопросов развития и пропаганды детско-юношеского футбола, проведения детско-юношеских соревнований, вопросов создания и развития региональных центров подготовки футболистов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Игорь1980 53 минуты назад

      Ну теперь должно пойти у нашей молодёжи!!! Галицкий умеет правильно расставить приоритеты и заставить правильно работать!!!

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      Рейтинг: +5565

      FanatSerj 57 минут назад

      Справедливо, другое дело если толк от этого комитета в целом, если там до этого был главным этот "клоун" Лебедев.

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