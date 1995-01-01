Полиция не нашла взрывчатку в здании суда. Заседание продолжится сегодня

Какая к черту бомба лол...ресурсик цепляеся за каждую тупую новость!!! Про футбол будет что нибудь???????
Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Заседание было прервано, так как была получена информация о заминировании здания суда.
Работники правоохранительных органов провели обыск помещения с собаками и не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Рассмотрение дела должно возобновиться в ближайшее время.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).