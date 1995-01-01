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    Полиция не нашла взрывчатку в здании суда. Заседание продолжится сегодня

    Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Заседание было прервано, так как была получена информация о заминировании здания суда.

    Работники правоохранительных органов провели обыск помещения с собаками и не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Рассмотрение дела должно возобновиться в ближайшее время.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +961

      Axe111 13 минут назад

      Какая к черту бомба лол...ресурсик цепляеся за каждую тупую новость!!! Про футбол будет что нибудь???????

      0
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      Рейтинг: +132

      FCTB 24 минуты назад

      Я Кокорина и Мамаева не оправдываю, но тоже нашли злостных преступников..
      Можно подумать, что когда так поступают дети миллионеров и другие, то их также гоняют)) Вы бы уже их наказали или отпустили. А, то занимаетесь не пойми чем. Если так переносить и дальше, то там они до последних своих дней будут сидеть.

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      Рейтинг: +453

      Фанат Рубина 31 минуту назад

      зато кокоша и мамай побывали на свободе кое какое время, подышали задымленным воздухом москвы! )))) ГЫ

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