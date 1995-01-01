Полиция не нашла взрывчатку в здании суда. Заседание продолжится сегодня

Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Заседание было прервано, так как была получена информация о заминировании здания суда.

Работники правоохранительных органов провели обыск помещения с собаками и не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Рассмотрение дела должно возобновиться в ближайшее время.