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    Дюков: «РФС создаст юношескую лигу U17. В ней сыграют 12 команд»

    Президент РФС Александр Дюков после завершения исполкома РФС рассказал, какие изменения стоит ожидать в структуре молодежного футбола.

    Руководитель сообщил о решении создать юношескую лигу для футболистов, не достигших 18-летнего возраста.

    «На каждом исполкоме мы будем рассматривать не только насущные, но и стратегические вопросы. На этом заседании был рассмотрен стратегический вопрос – развитие детско-юношеского футбола до 2030 года, вопросы инфраструктуры, методик, получения должного участия в соревнованиях с 17 до 21 года.

    Рассмотрев этот вопрос, мы приступили к принятию стратегических решений. Первое – принятие положения об аттестации школ и академий. Все мы говорим долгие годы о необходимости создания пирамиды детских школ. У них свои методики, часто они остаются вне зоны внимания профессиональных клубов. Принимая решение об аттестации школ, мы идем к созданию региональных центров подготовки футболистов. Желательно, чтобы они применяли единые методики.

    Очень важно, чтобы ни один молодой футболист не остался без внимания, о нем должны узнать. Информация должна собираться в одном месте. Это региональные информационные центры подготовки.

    Что у нас есть в возрастах от 14-ти лет до 21-го? Есть первенство России, молодежное первенство для ребят до 21 года. Но у каждого клуба свой подход к этому турниру. Исходя из этого, соревновательная практика на таком уровне недостаточна. Задача – чтобы каждый паренек имел возможность получать игровую практику.

    Мы приняли решение о создании юношеской лиги U17, в ней примут участие 12 команд. Туда войдут как клубы Премьер-лиги, так и школы, не представленные в РПЛ и ФНЛ. Это и СДЮШОР «Зенит», и ряд клубов, не имеющих команд в Премьер-лиге», – сказал Дюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2086

      RotBerg 1 час назад

      Может и поменяют что то.

      0
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      Рейтинг: +2906

      Агасфер 1 час назад

      Па-а-ашла новая форма распила! Опыт не пропьёшь...

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