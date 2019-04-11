После объявления эвакуации Кокорин и Мамаев пробыли в зале суда еще 40 минут

Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы было прервано заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Судья попросила присутствующих покинуть здание после того, как было получено сообщение о его заминировании. Сразу же началась эвакуация. Кокорин и Мамаев были выведены из здания суда только спустя 40 минут.

Ранее сообщалось, что после просьбы судьи покинуть помещение Мамаев заявил: «Нас здесь оставьте».