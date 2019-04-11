Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    После объявления эвакуации Кокорин и Мамаев пробыли в зале суда еще 40 минут

    Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы было прервано заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Судья попросила присутствующих покинуть здание после того, как было получено сообщение о его заминировании. Сразу же началась эвакуация. Кокорин и Мамаев были выведены из здания суда только спустя 40 минут.

    Ранее сообщалось, что после просьбы судьи покинуть помещение Мамаев заявил: «Нас здесь оставьте».

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Борат 16 минут назад

      нормально пацаны угарают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      Фанат Рубина 32 минуты назад

      жаль не было взрывного устрой-ва. идеальный момент был бы наказать мажоров..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Karpathian 51 минуту назад

      Великомученики *****

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1504

      Черкизовский Кот 56 минут назад

      Какое там минирование?! Этим ребятам уже ничего не страшно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2906

      Агасфер 1 час назад

      Прижились,понравилось,теперь их из СИЗО насильно выгонять будут! Поняли,друганы,где их самая привычная и комфортная среда!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru