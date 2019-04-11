Мамаев – в ответ на просьбу судьи покинуть здание из-за минирования: «Нас здесь оставьте»

Если бы действительно рвануло, то Мамаю и Коко посмертная амнистия.
В четверг, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходило слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Заседание было прервано из-за поступившей информации о заминировании здания суда.
После того, как судья попросила присутствующих покинуть помещение, Мамаев сказал: «Нас здесь оставьте». Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).