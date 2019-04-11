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    Мамаев – в ответ на просьбу судьи покинуть здание из-за минирования: «Нас здесь оставьте»

    В четверг, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходило слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Заседание было прервано из-за поступившей информации о заминировании здания суда.

    После того, как судья попросила присутствующих покинуть помещение, Мамаев сказал: «Нас здесь оставьте». Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    11.04.2019 14:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 11 апреля 2019, 20:55

      Если бы действительно рвануло, то Мамаю и Коко посмертная амнистия.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 11 апреля 2019, 17:16

      Будешь языком чесать, оставят, и не на один год.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 11 апреля 2019, 16:42

      ...На миру и смерть красна!
      PS Террористическая групировка - Free KoKo & MaMa пошла ва-банк))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 11 апреля 2019, 15:41

      Один Мамай понял, что это очередной фейк.........

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 апреля 2019, 15:04

      Герой! Орден ему,"Дружбы народов"...

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Агасфер 11 апреля 2019, 15:07

      Потеряли наши ВС такого военнослужащего, да с такими тату ух, храбрец.

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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 11 апреля 2019, 14:03

      Добрый знак - может еще не совсем пропащий.

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