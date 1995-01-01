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    Заседание по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за информации о заминировании здания суда

    В четверг, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого

    Заседание было прервано: поступила информация, что здание суда заминировано. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    В настоящий момент идет эвакуация людей.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7556

      DeStar 12 минут назад

      Сейчас пропадет папочка с делом ) а раз нет дела) нет .... суда) отпустить - всего доброго)

      0
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      Рейтинг: +576

      headdevil 19 минут назад

      Цирк! Это гребаный цирк!

      1
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      Рейтинг: +179

      Звезда запаса 26 минут назад

      В таком процессе без этого никак нельзя.

      0
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      Рейтинг: +2897

      Агасфер 30 минут назад

      Вот и кокориды и мамаиды вступили в борьбу! Сейчас миллерята подтянутся и поведают нам,что это-заговор Соловчука и Пака,который организовали по указанию Федуна и Гинера.С согласия Путина,естественно!

      2
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      Рейтинг: +1206

      Бабушка Зильзиля > Агасфер 27 минут назад

      Это просто судейская кнопка перезагрузки))

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