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    Водитель Соловчук: «Всячески старался сгладить конфликт с Кокориным и Мамаевым. Говорил спокойно, без каких-либо оскорблений»

    На сегодняшнем заседании по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого выступил избитый футболистами и их компанией водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.

    Слушание проходит в Пресненском суде Москвы.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    «Я хотел уже уезжать, как рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в машину, в районе переднего колеса. Вышел посмотреть, есть ли повреждения. Обходил машину спереди, в это время уже двигались Мамаев и Кокорин. Вроде ещe Протасовицкий.

    Спросил, кто бросил бутылку. Кокорин ответил, что он. Спросил, зачем. Начались угрозы, оскорбления. Ребята спрашивали, почему я назвал кого-то из них петухом. Я не понимал, о чeм они говорят, всячески старался сгладить конфликт. Мне было непонятно, почему они агрессивно ко мне настроены. Я говорил спокойно, очень тихо, без каких-либо оскорбительных выражений.

    Все могут определить, выпивший человек или нет. Они были шумной компанией, привлекающей внимание. Это не смех и веселье. С претензиями ни с того ни с сего подошли. От них запах алкоголя исходил.

    Мамаев взял меня за лицо, за подбородок. Они стояли в обнимку. Я попытался рукой убрать его руку от лица, они вдвоeм отшатнулись от меня. Мамаев протянул руку к лицу, оттолкнул меня и начал наносить удары. Я развернулся», – сказал Соловчук.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3157

      александр п 11 минут назад

      На видео всё по другому,Соловчук врёт.

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      Рейтинг: +877

      zabvo9406 14 минут назад

      И пать сколько у нас умных в стране, все обсуждают!!!! Чё сами в таких ситуациях не были что ли???? Сколько по стране случаев когда мажоры или их случайно зачатые дети, делают выкрутасы по-круче Кокоши с Мамаем, и ни х е ра, ни судов ни т.д ни т.п. Хватит уже обсасывать, у нас убивают на дороге, как чечены, никто показательного следствия ни устроил, а тут все умные, особенно из культурной столицы, я посмотрю!!!! Это просто чей то заказ - ВСЁ!!!

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      Рейтинг: +603

      ruded 52 минуты назад

      бывший гандболист, весом в 120 кг, личный водила "крутой тети" - спокойно так просит: "товарищи поддатые, не могли бы вы отодвинуться немного, я проеду?" Смешно, реально смешно. Этот тип кроме как тявкать на пешеходов и понтоваться, ничего больше и не умеет, как и все водилы "членовозов".

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      Рейтинг: +2897

      Агасфер > ruded 38 минут назад

      Стадо дебилов-миллионеров,хилых настолько,что не могут бегать по полю качественно,при поддержке шлюхи и лесбиянки пытались отбиться от водителя "членовоза".Дурак Вы,батенька! Пожелаю Вам встретиться с подобным,от всей души!

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      Рейтинг: +3304

      Спартач80 > ruded 16 минут назад

      Ты видео сначала глянь полное,где эти херои толпой метелят.А ты видел,как он тявкает на пешеходов?Взрослый человек вообще старается избежать конфликта,ибо это мудрее,но ты видимо малолетка и тебе не понять...

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      Рейтинг: +3157

      александр п > Спартач80 5 минут назад

      Водитель всё врёт ,он первый ударил Мамаева .Затем Кокорина младшего .Что за цирк устроили из суда.Покажите полное видео и все вопросы отпадут.

      0
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      Рейтинг: +829

      Lenin26 1 час назад

      Чё то тут не сходиться,на видео то точно видно как он бьёт Мамая по лицу.Становиться всё чудесатей и чудесатей.

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      Рейтинг: +233

      Добрый Фей > Lenin26 41 минуту назад

      Так ты посмотри видео полностью,а не урезанную версию с половины..и тебе станет всё ясно..кто и кого первый стал бить..вот ссылка-https://rusvesna.su/news/1539077522 на полное видео

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      Рейтинг: +2897

      Агасфер > Добрый Фей 38 минут назад

      Так он же миллерист,а "своих подлецов" выгораживать положено.

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      Рейтинг: +829

      Lenin26 > Добрый Фей 29 минут назад

      Посмотрел спасибо,но если вы присмотритесь видео порезано и поставлено не в хронологическом порядке.

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      Рейтинг: +829

      Lenin26 > Агасфер 27 минут назад

      Я некого не выгораживаю,просто озвучил факт не совпадения показаний с тем ,что было на видео.Поэтому попросил бы без оскорблений.

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      Рейтинг: -4589

      пьяныйхоровод > Добрый Фей 12 минут назад

      Я не буду смотреть видео , скажу только по своему опыту знаю как реагируют большинство водителей на даже намёк на повреждение своего авто . Насмотрелся . Так некоторые "пытаются сгладить конфликт" ....без ОМОНа не утихомиришь . Моё мнение - темнит "мазута" , как впрочем и остальные участники процесса .

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      Рейтинг: +179

      Звезда запаса 1 час назад

      Понесло лохов от бабла немеряно.

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      Рейтинг: +3846

      ilichkadr 1 час назад

      Похоже, что Мамай получит больше чем Кокоша..........

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      Рейтинг: +3157

      александр п > ilichkadr 3 минуты назад

      Не за что их сажать,хулиганство пришить не удаётся.

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