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    Адвокат Кокорина: «Прокурор будет просить наказание примерно через месяц»

    Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Перед началом заседания адвокат футболиста петербургского клуба Андрей Ромашов предположил, через какое время прокурор может попросить о наказании для обвиняемых.

    «Прокурор будет просить наказание на стадии прений. До них еще где-то месяцок», – рассказал Ромашов.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2897

      Агасфер 32 минуты назад

      Молодец,"юрыст"! Каждое заседание предваряет заявлениями,неизбежно влекущие за собой последствия,неблагоприятные для подзащитных! Оно и понятно :Позже сядешь-больше заработаю!!!

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      Рейтинг: +1206

      Бабушка Зильзиля 48 минут назад

      Цельный месяц будут идти месячные, это уже патология.

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