Адвокат Кокорина: «Прокурор будет просить наказание примерно через месяц»

Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Перед началом заседания адвокат футболиста петербургского клуба Андрей Ромашов предположил, через какое время прокурор может попросить о наказании для обвиняемых.

«Прокурор будет просить наказание на стадии прений. До них еще где-то месяцок», – рассказал Ромашов.