Адвокат Кокорина: «Прокурор будет просить наказание примерно через месяц»

Молодец,"юрыст"! Каждое заседание предваряет заявлениями,неизбежно влекущие за собой последствия,неблагоприятные для подзащитных! Оно и понятно :Позже сядешь-больше заработаю!!!
Сегодня, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Перед началом заседания адвокат футболиста петербургского клуба Андрей Ромашов предположил, через какое время прокурор может попросить о наказании для обвиняемых.
«Прокурор будет просить наказание на стадии прений. До них еще где-то месяцок», – рассказал Ромашов.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).