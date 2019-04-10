Чупо-Мотинг – о промахе: «Надеюсь, хейтеры чувствуют себя лучше. Всем, кто меня поддерживает, – респект»

Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче против «Страсбура» (2:2, 31-й тур Лиги 1).

В первом тайме форвард остановил мяч на линии ворот соперника вместо удара.

«Я в самом деле люблю «ПСЖ». Было бы здорово забить при домашних болельщиках. К сожалению, я допустил большую ошибку, и все было забыто.

Надеюсь, хейтеры, которые меня оскорбляют, из-за этого чувствуют себя лучше, и это поможет им обрести мир.

А всем, кто меня поддерживает и знает, что в жизни иногда случаются ошибки, – респект. Буду выкладываться для вас и дальше», – написал 30-летний игрок сборной Камеруна.