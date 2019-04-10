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    Чупо-Мотинг – о промахе: «Надеюсь, хейтеры чувствуют себя лучше. Всем, кто меня поддерживает, – респект»

    Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче против «Страсбура» (2:2, 31-й тур Лиги 1).

    В первом тайме форвард остановил мяч на линии ворот соперника вместо удара.

    «Я в самом деле люблю «ПСЖ». Было бы здорово забить при домашних болельщиках. К сожалению, я допустил большую ошибку, и все было забыто.

    Надеюсь, хейтеры, которые меня оскорбляют, из-за этого чувствуют себя лучше, и это поможет им обрести мир.

    А всем, кто меня поддерживает и знает, что в жизни иногда случаются ошибки, – респект. Буду выкладываться для вас и дальше», – написал 30-летний игрок сборной Камеруна.

    Источник: Инстаграм Эрика Чупо-Мотинга

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    10.04.2019 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      VVadic 38 минут назад

      Чупо-чупсинг

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