Чупо-Мотинг – о промахе: «Надеюсь, хейтеры чувствуют себя лучше. Всем, кто меня поддерживает, – респект»

Чупо-чупсинг
Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче против «Страсбура» (2:2, 31-й тур Лиги 1).
В первом тайме форвард остановил мяч на линии ворот соперника вместо удара.
«Я в самом деле люблю «ПСЖ». Было бы здорово забить при домашних болельщиках. К сожалению, я допустил большую ошибку, и все было забыто.
Надеюсь, хейтеры, которые меня оскорбляют, из-за этого чувствуют себя лучше, и это поможет им обрести мир.
А всем, кто меня поддерживает и знает, что в жизни иногда случаются ошибки, – респект. Буду выкладываться для вас и дальше», – написал 30-летний игрок сборной Камеруна.
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— Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.