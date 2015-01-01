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    Адвокат Кокорина: «У ребят присутствует усталость, но настрой позитивный»

    Игорь Бушманов, адвокат Александра Кокорина, рассказал о судебном процессе над футболистом «Зенита», полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким.

    «Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера – трех. Большинство свидетелей указывают те или иные обстоятельства, которые подтверждают позицию защиты.

    Во-первых, это то, что не было никакого сговора и все происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают факт психологического давления в ходе допросов. Все показания бариста абсолютно сумбурные.

    Также показания, которые давались в ходе следствия, абсолютно противоречат сегодняшним. На них невозможно построить достоверные выводы. Для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не имеют.

    У ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса по данному делу. Безусловно, у них присутствует усталость, но учитывая, что они долгое время находятся под стражей, это ничто по сравнению с тем, что было на прошлом этапе.

    Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке.

    Также, безусловно, эмоционально поддерживает их то, что они видят жен, такое будет положительно влиять на любого человека», – сказал Бушманов.

    Источник: «Чемпионат»

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