Вцепились в эту балерину, один гол забьет, пять моментов запорет.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Новое соглашение 30-летнего поляка с мюнхенцами будет рассчитано до 2024 года.
«Мы договорились с руководством «Баварии» о целесообразности продления контракта, но переговоры пока еще продолжаются», – сказал агент футболиста Пини Захави в интервью Przeglad Sportowy.
- Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года.
- Форвард провел в составе мюнхенского клуба 234 матча, забил 186 голов и сделал 47 результативных передач.
- Действующий договор игрока с «Баварией» истекает летом 2021 года.