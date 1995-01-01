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    Przeglad Sportowy: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2024 года

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время продлит контракт с клубом.

    Новое соглашение 30-летнего поляка с мюнхенцами будет рассчитано до 2024 года.

    «Мы договорились с руководством «Баварии» о целесообразности продления контракта, но переговоры пока еще продолжаются», – сказал агент футболиста Пини Захави в интервью Przeglad Sportowy.

    • Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года.
    • Форвард провел в составе мюнхенского клуба 234 матча, забил 186 голов и сделал 47 результативных передач.
    • Действующий договор игрока с «Баварией» истекает летом 2021 года.

    Источник: Przeglad Sportowy

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      teodogat 9 минут назад

      Вцепились в эту балерину, один гол забьет, пять моментов запорет.

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