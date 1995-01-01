Przeglad Sportowy: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2024 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Новое соглашение 30-летнего поляка с мюнхенцами будет рассчитано до 2024 года.

«Мы договорились с руководством «Баварии» о целесообразности продления контракта, но переговоры пока еще продолжаются», – сказал агент футболиста Пини Захави в интервью Przeglad Sportowy.