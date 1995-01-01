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    Адвокат Кокорина: «Держите за нас кулаки и молитесь за ребят. Справедливость восторжествует»

    В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Адвокат футболиста «Зенита» Татьяна Стукалова рассказала, как вчера происходил допрос свидетелей.

    «Вчера прошли допросы трeх свидетелей, которые показали следующее: не было никакой 213-й статьи, а это просто конфликт. Это относится как к первому, так и ко второму эпизоду. Прокурор всегда, после каждого допроса свидетеля заявляет ходатайство об ознакомлении и оглашении из первичных показаний. Считает, что есть разночтения, которые нужно уточнить. Вы понимаете, к чему он клонит.

    Что первый, что второй свидетель отметили, что на них оказывалось давление. Первый из них был вызван в три часа ночи, провeл он там много времени, примерно до 8 часов вечера этого же дня. Вторая свидетельница также говорит о давлении, что ей не предоставляли адвоката. Затем он пришeл, и ей не понравились тeплые отношения адвоката со следователями. Затем она обнаружила, что на четырeх листах поставлена не еe подпись, ещe и не той ручкой. Сами мы не увидели разногласий в первичных показаниях. Третий свидетель допрашивался только по эпизоду в «Кофемании» и показал, что он пришeл близко к времени конфликта. Отметил все детали конфликта и сказал, что Саша замахнулся на него стулом и по касательной ударил по руке.

    Первые два свидетеля отмечают тот факт, что сначала Саша хотел взять стул, чтобы сесть, а затем потерпевший что-то сказал в лицо Александру, и он рефлекторно на него замахнулся. Никто не говорит о том, что удар пришeлся по голове. После этого мы несколько раз задавали целый ряд вопросов. Господин Пак сознания не потерял, остался в прежнем состоянии. Конфликт продолжался на повышенных тонах. Все свидетели показали, что после того, как конфликт закончился, стороны примирились и принесли взаимные извинения. Некоторые свидетели также сказали, что они даже пожали руки. Если мужчины пожали друг другу руки и принесли извинения, может после такого возникнуть повод для похода в полицию? Я считаю, что нет. Либо ты не извиняйся и вызывай полицию, либо если ты извинился, будь мужчиной.

    Экспертизы, которые были проведены насчeт здоровья Пака, показали, что у него закрытая черепно-мозговая травма. У меня вопрос: если у него нет сотрясения мозга и ссадин на лице, если у него не закружилась голова и он удержался на ногах, откуда у него такая травма? От пощeчины Кирилла Кокорина, который весит 60 килограммов? Если у всех нас после такого будут травмы, полстраны сядет на больничный лист.

    Ребята признали свою вину частично и принесли свои извинения. Только за побои! Действия ребят были спонтанными. Обвинения и прокурор нецензурную брань, которая была сказана в лицо, не расценивают как значительный повод. Если малозначительный повод, то почему законодательство предусматривает за это административную ответственность? На сегодняшнее утро всe, держите за нас кулаки и молитесь за ребят. Справедливость восторжествует», – цитирует Стукалову «Чемпионат» со ссылкой на одну из соцсетей.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые два раза – на 60 дней, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +592

      Sviro 11 минут назад

      Дурачок! А в чём справедливость? Что можно безнаказанно стучать по башке стулом и дубастить группой одного человека? Нашли адвоката, такого же тупого, как кокорин....

      0
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      Рейтинг: +592

      Валерий1965 37 минут назад

      Блин! Не кулаки держать надо, а подавать надлежащие заявления и жалобы, ходатайствовать о приобщении видиоматериалов.... Работать. А сейчас суд просто будет брать за основу первичные показания... Работа адвоката не впечатляет(((

      0
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      Рейтинг: +488

      Genz 55 минут назад

      Судебная система в России хуже , чем на Украине и в Белоруссии. Здесь подтасовки и гонения. И какого куя вы выбирали в марте Путина? Вам такая загнанная жизнь в России нужна, да, захлебнитесь ею

      -1
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      Рейтинг: +592

      Валерий1965 > Genz 36 минут назад

      Точняк Путин во всем виноват))))) Вы все объяснили)))

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      Рейтинг: +22

      лнкоф > Валерий1965 27 минут назад

      концептуально и в долгую путин и виноват, такое решение он и принял, вот и мусолят, ждут отмашки плешивого...

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      Рейтинг: +14113

      VVM1964 55 минут назад

      " Да здравствует наш суд - самый справедливый ( гуманный ) суд в мире " ))) - этой фразе уже столько лет , а как актуально звучит (((

      0
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      Рейтинг: +956

      Axe111 1 час назад

      Да по*** на тебя и твоих кокориных!!!!! Сколько можно эту чушь пхать в ленту!!/!!

      0
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      Рейтинг: +1463

      neveldomha 1 час назад

      Держу кулаки за правосудие, но не за вас.

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      Рейтинг: +169

      Звезда запаса 1 час назад

      Справедливость восторжествует, если пожизненное назначат.

      0
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      Рейтинг: +606

      ДВС > Звезда запаса 1 час назад

      Расстрелять при попытке к бегству.

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      Рейтинг: -201

      SuperPAV9 > Звезда запаса 9 минут назад

      Справедливость востордествует если тебя посадят

      0
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      Рейтинг: -3

      evgeniyovchinnikov 1 час назад

      Скоро лето и вы хотите выглядеть рельефным, подтянутым и с прессом вместо пуза ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично: пузо уходит само собой и проступают кубики уже через неделю и делать ничего не надо да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://gg.gg/msblog

      -2
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      Рейтинг: +7522

      DeStar 1 час назад

      " Все свидетели показали, что после того, как конфликт закончился, стороны примирились и принесли взаимные извинения. Некоторые свидетели также сказали, что они даже пожали руки. Если мужчины пожали друг другу руки и принесли извинения, может после такого возникнуть повод для похода в полицию? "
      Очень смешно. Не важно кокорин это ,пак или быдло с района. Так вот и вижу, зашли , покидались стульями, "побазарили" на повышенных тонах. А потом такие" ладно ребята, давайте руки пожмем и разойдемся" ? такое бывает только в сказке или еще где-то.

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      Рейтинг: +799

      Lenin26 > DeStar 1 час назад

      Да ладно,куча примеров на моих глазах было,дрался один против троих минут 20,лица у всех побитые кровище море,потом 10 минут орали ,а потом сели в четвером водку пить и обсуждать кто кому как въе...бал.

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      Рейтинг: +7522

      DeStar > Lenin26 25 минут назад

      ну да, я тоже вспомнил один момент , когда праздновал свое др. Давно были, и собирались за моим столом еле знакомые ребята левые, фанаты( их привел мой лучший друг) короче по итогу двое на улице подрались, помню как в хлам пьяный фан с разбитой рожей улыбается и лезет обниматься к другому фану. Да бывает, но это случай пьяных оленей, или знакомых между собой, ка ки твой пример .А это разные люди, это 8 утра ил исколько там было, это 1 чиновник пак завтракающий и гопники.. вряд ли эта ситуация схожа с твоей или моей

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      Рейтинг: +7522

      DeStar 1 час назад

      Ага, уже собрался в церковь выходить

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