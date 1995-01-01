Адвокат Кокорина: «Держите за нас кулаки и молитесь за ребят. Справедливость восторжествует»

В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Адвокат футболиста «Зенита» Татьяна Стукалова рассказала, как вчера происходил допрос свидетелей.

«Вчера прошли допросы трeх свидетелей, которые показали следующее: не было никакой 213-й статьи, а это просто конфликт. Это относится как к первому, так и ко второму эпизоду. Прокурор всегда, после каждого допроса свидетеля заявляет ходатайство об ознакомлении и оглашении из первичных показаний. Считает, что есть разночтения, которые нужно уточнить. Вы понимаете, к чему он клонит.

Что первый, что второй свидетель отметили, что на них оказывалось давление. Первый из них был вызван в три часа ночи, провeл он там много времени, примерно до 8 часов вечера этого же дня. Вторая свидетельница также говорит о давлении, что ей не предоставляли адвоката. Затем он пришeл, и ей не понравились тeплые отношения адвоката со следователями. Затем она обнаружила, что на четырeх листах поставлена не еe подпись, ещe и не той ручкой. Сами мы не увидели разногласий в первичных показаниях. Третий свидетель допрашивался только по эпизоду в «Кофемании» и показал, что он пришeл близко к времени конфликта. Отметил все детали конфликта и сказал, что Саша замахнулся на него стулом и по касательной ударил по руке.

Первые два свидетеля отмечают тот факт, что сначала Саша хотел взять стул, чтобы сесть, а затем потерпевший что-то сказал в лицо Александру, и он рефлекторно на него замахнулся. Никто не говорит о том, что удар пришeлся по голове. После этого мы несколько раз задавали целый ряд вопросов. Господин Пак сознания не потерял, остался в прежнем состоянии. Конфликт продолжался на повышенных тонах. Все свидетели показали, что после того, как конфликт закончился, стороны примирились и принесли взаимные извинения. Некоторые свидетели также сказали, что они даже пожали руки. Если мужчины пожали друг другу руки и принесли извинения, может после такого возникнуть повод для похода в полицию? Я считаю, что нет. Либо ты не извиняйся и вызывай полицию, либо если ты извинился, будь мужчиной.

Экспертизы, которые были проведены насчeт здоровья Пака, показали, что у него закрытая черепно-мозговая травма. У меня вопрос: если у него нет сотрясения мозга и ссадин на лице, если у него не закружилась голова и он удержался на ногах, откуда у него такая травма? От пощeчины Кирилла Кокорина, который весит 60 килограммов? Если у всех нас после такого будут травмы, полстраны сядет на больничный лист.

Ребята признали свою вину частично и принесли свои извинения. Только за побои! Действия ребят были спонтанными. Обвинения и прокурор нецензурную брань, которая была сказана в лицо, не расценивают как значительный повод. Если малозначительный повод, то почему законодательство предусматривает за это административную ответственность? На сегодняшнее утро всe, держите за нас кулаки и молитесь за ребят. Справедливость восторжествует», – цитирует Стукалову «Чемпионат» со ссылкой на одну из соцсетей.