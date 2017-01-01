Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Капитана женской юношеской сборной РФ дисквалифицировали на три игры за удар соперницы в матче Евро-2017

    УЕФА наказала трехматчевой дисквалификацией капитана женской юношеской сборной России Диану-Жозе Памен Тчато за инцидент, произошедший в матче второго этапа квалификации к Евро-2017 со Швейцарией.

    На 51-й минуте встречи футболистка соперницы подбежала сзади к Памен Тчато и ударила ее ногой. Россиянка развернулась и в ответ ударила швейцарку рукой в лицо.

    Ранее Памен Тчато занималась тхэквондо в школе ЦСКА.

    ВИДЕО

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1400

      absent32 14 минут назад

      видел видео этого момента... молодец Диана, за удар ногой сзади достойно ответила с кулака в лицо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +956

      Axe111 26 минут назад

      Супер новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +542

      ДяДь ПашА 1 час назад

      Да капец какое русское имя)и сама такая же

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67539
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru