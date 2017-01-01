Капитана женской юношеской сборной РФ дисквалифицировали на три игры за удар соперницы в матче Евро-2017

УЕФА наказала трехматчевой дисквалификацией капитана женской юношеской сборной России Диану-Жозе Памен Тчато за инцидент, произошедший в матче второго этапа квалификации к Евро-2017 со Швейцарией.

На 51-й минуте встречи футболистка соперницы подбежала сзади к Памен Тчато и ударила ее ногой. Россиянка развернулась и в ответ ударила швейцарку рукой в лицо.

Ранее Памен Тчато занималась тхэквондо в школе ЦСКА.

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