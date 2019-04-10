Кокорин: «Как нога? Жить буду. Надеюсь»

Сегодня, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Перед его началом футболист петербургского ответил на заданные журналистами вопросы.

– Не обиделась ли Дарья [Валитова, девушка Кокорина], когда узнала про Катю [Екатерину Бобкову, которая была вместе с форвардом в «Кофемании»]?

– А что она узнала?

– Вчера показания оглашали…

– Она же [Катя] все сказала. И то, что она лесбиянка. А вы что думаете, все только вчера? Это только вы узнали спустя только полгода. И вы занимаетесь тем, что пишите, кто в чем пришел, кто как выглядит. И все. Лучше бы вы писали, что происходит здесь на заседании.

– Как нога?

– Жить буду. Надеюсь.