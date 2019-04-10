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    Кокорин: «Как нога? Жить буду. Надеюсь»

    Сегодня, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Перед его началом футболист петербургского ответил на заданные журналистами вопросы.

    – Не обиделась ли Дарья [Валитова, девушка Кокорина], когда узнала про Катю [Екатерину Бобкову, которая была вместе с форвардом в «Кофемании»]?

    – А что она узнала?

    – Вчера показания оглашали…

    – Она же [Катя] все сказала. И то, что она лесбиянка. А вы что думаете, все только вчера? Это только вы узнали спустя только полгода. И вы занимаетесь тем, что пишите, кто в чем пришел, кто как выглядит. И все. Лучше бы вы писали, что происходит здесь на заседании.

    – Как нога?

    – Жить буду. Надеюсь.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые два раза – на 60 дней, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4890

      KLIM777 1 час назад

      при возможностях Кокорина, спать с такой старухой-лесбиянкой выглядит неправдоподобным . Если и спал это не ваше дело.

      0
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      Рейтинг: +1566

      SIRIUS 2002 > KLIM777 1 час назад

      Зря ты так, старуха может многое но а ей далеко до за пятьдесят!

      1
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      Рейтинг: +17685

      афоня72 1 час назад

      Люди какая Х *ня, наверное все же не лесбиянка прыгала на Кокорене а обыкновенная БИ сексуалка!! Ну оторвался мужик надо своей бабе отмазки лепить..
      А вы друзья -не когда отмазки не лепили?!!!

      3
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      Рейтинг: -3

      evgeniyovchinnikov 1 час назад

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      -2
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      Рейтинг: +1741

      maygli 2 часа назад

      Адвокат Кокорина заявил, что первое заседание суда оправдало все ожидания защиты.

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      Рейтинг: +169

      Звезда запаса 2 часа назад

      Не надейся "сбитый летчик".

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      Рейтинг: +3828

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, бомбардир, уже и скопировать качественно ума не хватает. " А вы что думаете, все только вчера?" ........." Это только вы узнали спустя только полгода. ".
      В источнике:
      Не обиделась ли Дарья, когда узнала про Катю (Екатерину Бобкову)?

      — А что она узнала? Все вчера сказали. Или что она лесбиянка? А вы думаете, что все узнали только вчера? Это только вы узнали только вчера, что полгода назад было. А вы только пишите, кто в чем одет был. Лучше бы писали, что происходит на процессе.

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