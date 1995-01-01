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    Игуаин – о потенциальном уходе Азара из «Челси»: «Если игрок этого хочет, трудно поменять его мнение»

    Форвард «Челси» Гонсало Игуаин поделился мнением по поводу возможного перехода Эдена Азара в «Реал».

    «Такие вещи зависят от руководителей клубов и собственного желания футболиста. Если игрок этого хочет, трудно изменить его мнение. Азар – один из лучших игроков в мире.

    Когда он в хорошей форме, то приносит много пользы и голов. Большая удача, что Эден играет в «Челси».

    Он не спрашивал меня о жизни в Мадриде. Но если это сделает его счастливым, я желаю ему всего наилучшего», – заявил Гонсало.

    • Контракт Азара с лондонцами истекает летом 2020 года.
    • Игуаин выступал за «Реал» с 2007 по 2013 год.
    • В «Челси» аргентинец с января этого года.

    Источник: ESPN

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