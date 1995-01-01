Игуаин – о потенциальном уходе Азара из «Челси»: «Если игрок этого хочет, трудно поменять его мнение»

Форвард «Челси» Гонсало Игуаин поделился мнением по поводу возможного перехода Эдена Азара в «Реал».
«Такие вещи зависят от руководителей клубов и собственного желания футболиста. Если игрок этого хочет, трудно изменить его мнение. Азар – один из лучших игроков в мире.
Когда он в хорошей форме, то приносит много пользы и голов. Большая удача, что Эден играет в «Челси».
Он не спрашивал меня о жизни в Мадриде. Но если это сделает его счастливым, я желаю ему всего наилучшего», – заявил Гонсало.
- Контракт Азара с лондонцами истекает летом 2020 года.
- Игуаин выступал за «Реал» с 2007 по 2013 год.
- В «Челси» аргентинец с января этого года.