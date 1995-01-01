Игуаин – о потенциальном уходе Азара из «Челси»: «Если игрок этого хочет, трудно поменять его мнение»

Форвард «Челси» Гонсало Игуаин поделился мнением по поводу возможного перехода Эдена Азара в «Реал».

«Такие вещи зависят от руководителей клубов и собственного желания футболиста. Если игрок этого хочет, трудно изменить его мнение. Азар – один из лучших игроков в мире.

Когда он в хорошей форме, то приносит много пользы и голов. Большая удача, что Эден играет в «Челси».

Он не спрашивал меня о жизни в Мадриде. Но если это сделает его счастливым, я желаю ему всего наилучшего», – заявил Гонсало.