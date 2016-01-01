Уткин: «Месси получит «Золотой мяч» по итогам текущего года. Это очевидно»

Или Рон, если возьмёт ЛЧ... остальные правда плохи
YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы форварда «Барселоны» Лионеля Месси взять «Золотой мяч» по итогам текущего года. Журналист считает очевидным, что аргентинец возьмет приз.
«В этом году у Месси будет еще один «Золотой мяч». По-моему, это совершенно очевидно. Он показывает фантастическую игру», – сказал Уткин.
- «Барселона» с Месси лидирует в Примере.
- Команда продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
- В текущем сезоне Примеры Месси провел 29 матчей, забил 33 гола, сделал 12 результативных пасов.