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    Уткин: «Месси получит «Золотой мяч» по итогам текущего года. Это очевидно»

    YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы форварда «Барселоны» Лионеля Месси взять «Золотой мяч» по итогам текущего года. Журналист считает очевидным, что аргентинец возьмет приз.

    «В этом году у Месси будет еще один «Золотой мяч». По-моему, это совершенно очевидно. Он показывает фантастическую игру», – сказал Уткин.

    • «Барселона» с Месси лидирует в Примере.
    • Команда продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.
    • В текущем сезоне Примеры Месси провел 29 матчей, забил 33 гола, сделал 12 результативных пасов.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    Сегодня, 01:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2154

      panmon 45 минут назад

      Или Рон, если возьмёт ЛЧ... остальные правда плохи

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