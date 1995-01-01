Сигурдссон: «Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА»

А за Ростов уже не надо ???
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как болельщики и семья отреагировали на его победный дубль в игре 22-го тура РПЛ «Спартаком» (2:0).
– Долго разбирали поздравительные сообщения?
– Их было очень много! Лично ответить всем не смог, но каждому отписавшемуся на телефон, в соцсетях я признателен. Ощущения после игры были непередаваемые. Я чувствовал себя счастливым и наслаждался моментом.
– Смешные, забавные месседжи были?
– Один человек прислал коллаж – ликующий викинг с моим лицом. Получилось прикольно.
– Что сказали папа, мама – в прошлом тоже футболисты?
– Они были очень рады и горды мной. Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи на такие вещи обращают внимание.
– В родном Акранесе уже все семь тысяч жителей за ЦСКА?
– Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаeтся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном [Хердур, защитник ЦСКА].
– Сколько футболок ЦСКА уже отвезли домой?
– Много, сбился со счeта. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко, наоборот, приятно доставлять близким радость.
- 19-летний футболист перешел в ЦСКА из «Норрчепинга» летом 2018 года за 4 миллиона евро.
- В этом сезоне Сигурдссон сыграл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.