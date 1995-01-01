Сигурдссон: «Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как болельщики и семья отреагировали на его победный дубль в игре 22-го тура РПЛ «Спартаком» (2:0).

– Долго разбирали поздравительные сообщения?

– Их было очень много! Лично ответить всем не смог, но каждому отписавшемуся на телефон, в соцсетях я признателен. Ощущения после игры были непередаваемые. Я чувствовал себя счастливым и наслаждался моментом.

– Смешные, забавные месседжи были?

– Один человек прислал коллаж – ликующий викинг с моим лицом. Получилось прикольно.

– Что сказали папа, мама – в прошлом тоже футболисты?

– Они были очень рады и горды мной. Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи на такие вещи обращают внимание.

– В родном Акранесе уже все семь тысяч жителей за ЦСКА?

– Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаeтся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном [Хердур, защитник ЦСКА].

– Сколько футболок ЦСКА уже отвезли домой?

– Много, сбился со счeта. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко, наоборот, приятно доставлять близким радость.