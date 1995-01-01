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    Сигурдссон: «Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, как болельщики и семья отреагировали на его победный дубль в игре 22-го тура РПЛ «Спартаком» (2:0).

    – Долго разбирали поздравительные сообщения?

    – Их было очень много! Лично ответить всем не смог, но каждому отписавшемуся на телефон, в соцсетях я признателен. Ощущения после игры были непередаваемые. Я чувствовал себя счастливым и наслаждался моментом.

    – Смешные, забавные месседжи были?

    – Один человек прислал коллаж – ликующий викинг с моим лицом. Получилось прикольно.

    – Что сказали папа, мама – в прошлом тоже футболисты?

    – Они были очень рады и горды мной. Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи на такие вещи обращают внимание.

    – В родном Акранесе уже все семь тысяч жителей за ЦСКА?

    – Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаeтся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном [Хердур, защитник ЦСКА].

    – Сколько футболок ЦСКА уже отвезли домой?

    – Много, сбился со счeта. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко, наоборот, приятно доставлять близким радость.

    • 19-летний футболист перешел в ЦСКА из «Норрчепинга» летом 2018 года за 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне Сигурдссон сыграл за армейцев 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4102

      батог 37 минут назад

      А за Ростов уже не надо ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3191

      la verdad 45 минут назад

      Скукота...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4881

      KLIM777 46 минут назад

      И все конные предприятия тоже)

      0
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