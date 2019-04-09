Бабаев: «ЦСКА хочет устраивать детские турниры и проводить их финалы на «ВЭБ Арене»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб собирается организовывать турниры для детей с целью вызвать у них интерес к спорту. По словам руководителя, финалы таких соревнования могут проходить на стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

«Можно много говорить о тех задачах, которые поставлены президентом нашей страны в области образования. Дети – это наше будущее. Каждый из нас несет ответственность за их воспитание.

Ни для кого не секрет, что современное поколение детей хорошо разбирается в технологиях, но порой не могут завязать себе шнурки. Я сужу по своим. Наша задача – склонить чашу этих весов в другую сторону. Мы хотим, чтобы дети вживую общались на темы разных спортивных событий. Надеюсь, наша программа позволит детям оторваться от своих гаджетов.

Наверное, наша программа – капля в море по сравнению с той работой, которую ежедневно делаете вы, учителя. Но эту красно-синюю каплю дети запомнят навсегда.

Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей. Мы находимся в начальной стадии осуществления этого проекта. Мы также будем проводить финалы на нашем стадионе с оговоркой, что это будет лето», – сказал Бабаев.