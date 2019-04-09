Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Бабаев: «ЦСКА хочет устраивать детские турниры и проводить их финалы на «ВЭБ Арене»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб собирается организовывать турниры для детей с целью вызвать у них интерес к спорту. По словам руководителя, финалы таких соревнования могут проходить на стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

    «Можно много говорить о тех задачах, которые поставлены президентом нашей страны в области образования. Дети – это наше будущее. Каждый из нас несет ответственность за их воспитание.

    Ни для кого не секрет, что современное поколение детей хорошо разбирается в технологиях, но порой не могут завязать себе шнурки. Я сужу по своим. Наша задача – склонить чашу этих весов в другую сторону. Мы хотим, чтобы дети вживую общались на темы разных спортивных событий. Надеюсь, наша программа позволит детям оторваться от своих гаджетов.

    Наверное, наша программа – капля в море по сравнению с той работой, которую ежедневно делаете вы, учителя. Но эту красно-синюю каплю дети запомнят навсегда.

    Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей. Мы находимся в начальной стадии осуществления этого проекта. Мы также будем проводить финалы на нашем стадионе с оговоркой, что это будет лето», – сказал Бабаев.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2796

      Агасфер 19 минут назад

      Не покупайте гаджеты с трёх лет.Дальше уже поздно перевоспитывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +601

      ruded 37 минут назад

      отличная идея!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru