Адвокат: «Кокорин и Мамаев приехали на суд с вещами? Может, их одежда износилась в СИЗО, а они хотят выглядеть хорошо»

Могут меру пресечения изменить... Пора!
Адвокат Вячеслав Барик предположил причину, по которой нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы с вещами.
Сегодня там состоится первое по существу заседание по делу футболистов.
«Обвиняемые приехали с вещами? Возможно, их одежда просто поизносилась в изоляторе, а они хотят выглядеть хорошо. Ни с чем больше это не связано.
Задержка начала заседания вообще не связана с нами. Это все организационные моменты самого суда. Возможно, начнем только через час», – сказал Барик.
- В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд четырежды продлевал арест всех четверых [первые три раза – на два месяца, четвертый – на полгода].