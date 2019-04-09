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    Адвокат: «Кокорин и Мамаев приехали на суд с вещами? Может, их одежда износилась в СИЗО, а они хотят выглядеть хорошо»

    Адвокат Вячеслав Барик предположил причину, по которой нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы с вещами.

    Сегодня там состоится первое по существу заседание по делу футболистов.

    «Обвиняемые приехали с вещами? Возможно, их одежда просто поизносилась в изоляторе, а они хотят выглядеть хорошо. Ни с чем больше это не связано.

    Задержка начала заседания вообще не связана с нами. Это все организационные моменты самого суда. Возможно, начнем только через час», – сказал Барик.

    • В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал арест всех четверых [первые три раза – на два месяца, четвертый – на полгода].

    Источник: Sport24

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