Адвокат: «Кокорин и Мамаев приехали на суд с вещами? Может, их одежда износилась в СИЗО, а они хотят выглядеть хорошо»

Адвокат Вячеслав Барик предположил причину, по которой нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы с вещами.

Сегодня там состоится первое по существу заседание по делу футболистов.

«Обвиняемые приехали с вещами? Возможно, их одежда просто поизносилась в изоляторе, а они хотят выглядеть хорошо. Ни с чем больше это не связано.

Задержка начала заседания вообще не связана с нами. Это все организационные моменты самого суда. Возможно, начнем только через час», – сказал Барик.